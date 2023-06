– Wsłuchując się w głosy mieszkańców, pani sołtys Danuty Wytrzęś wraz z Radą Sołecką, wiedzieliśmy, że ta inwestycja jest bardzo ważna. W 2022 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu działań projektowych. Dzisiaj cieszymy się bo inwestycja, która opiewa na kwotę blisko 6 mln 100 tys złotych będzie realizowana – mówił 5 czerwca na konferencji prasowej starosta Robert Bednarz. O jakie zadanie chodzi? O przebudowę blisko dwukilometrowego odcinka biegnącego przez wieś Wolina, będącego częścią dawnej drogi krajowej nr 77.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek drogi powiatowej prowadzący od DW 878 do węzła S19 Rudnik nad Sanem.

– Ważne jest, że nie tylko tutaj zostanie wykonana nowa nawierzchnia, nie tylko podniesiona zostanie nośność tej drogi do 115 kN, ale oczywiście wykonana zostanie też pozostała infrastruktura, która sprawi, że będzie większy komfort przemieszczania się, będzie większy komfort jeśli chodzi o ruch mieszkańców, ruch podróżujących, turystów, bo zamierzamy nie tylko wykonać infrastrukturę chodnikową, ale również infrastrukturę ścieżek rowerowych, tak aby można było przemieszczać się w sposób komfortowy rowerem. To co najważniejsze w tym wszystkim to bezpieczeństwo. Mamy świadomość, że ten odcinek drogi pomimo że ruch częściowo został wyeliminowany bo przeniósł się na obwodnicę Stalowej Woli i Niska, to wiemy, że jest tym odcinkiem, który jest wykorzystywany jako droga, która prowadzi do węzła drogi S19. W związku z tym mamy świadomość jak ważne jest to zadanie, jak ważne jest to, aby poprawić jakość tej drogi, aby wykonać odpowiednią nawierzchnię, aby przygotować odpowiednią infrastrukturę. – mówił starosta.

Projekt przebudowy został przygotowany w 2022 roku. Zakres prac obejmuje między innymi: przebudowę jezdni na długości 1,848 km, roboty ziemne, przebudowę chodnika dla pieszych (szer. 2 m), ścieżki dla rowerów (szer. 2,5 m) i wspólnej drogi dla rowerzystów i pieszych (szer. 3 m), zjazdy na posesje, odwodnienie, kanalizacja deszczowa.

Koszt zadania to ponad 6 mln złotych. Powiat niżański uzyskał jednak 50 proc. dofinansowanie z rezerwy ogólnej Ministra Infrastruktury.

Obecnie przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Jeśli uda się szybko rozstrzygnąć postępowanie, to prace budowlane powinny rozpocząć się w lipcu. Zakończenie prac planowane jest na koniec października.