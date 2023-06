Mimo wzrostu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opłaty dla mieszkańców Stalowej Woli pozostaną na tym samym poziomie. Stalowowolscy radni zdecydowali, że kwota podwyżki za wodę i ścieki zostanie pokryta z budżetu miasta. Na uregulowanie przyjętego zobowiązania za okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r . rajcy zabezpieczyli 1,2 mln zł.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli radni przy 17 głosach za, 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m sześciennego stawki opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wyższe taryfy zgodnie z wyliczeniami kosztów dokonanymi przez Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli zatwierdziły Wody Polskie. Nowe taryfy obowiązują od 1 czerwca.

– Uchwała jest podyktowana chęcią ochrony portfeli mieszkańców Stalowej Woli, w związku z zatwierdzeniem przez Wody Polskie taryfy, która została złożona przez Miejski Zakład Komunalny na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od mieszkańców Stalowej Woli. Ta taryfa została oceniona przez Wody Polskie jako w pełni uzasadniona ekonomicznie, biorąc pod uwagę wzrosty cen, wzrosty kosztów prowadzenia działalności przez MZK. I tu nie budzi wątpliwości, że cały proces ze strony MZK, został przygotowany w sposób rzetelny, prawidłowy, odpowiadający zasadom tworzenia taryfy – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– W tej sytuacji chciałbym zaproponować aby ta podwyżka, która została zatwierdzona przez Wody Polskie dla taryfy wodno-ściekowej MZK była dla mieszkańców zupełnie neutralna. Budżet miasta dopłaci do metra sześciennego wody oraz metra sześciennego ścieków tą wysokość, która została uchwalona w podwyżce, a więc mieszkańcy Stalowej Woli w żaden sposób nie odczują wzrostu cen – dodał włodarz miasta.

Łączna dopłata, która została przyjęta w uchwale to jest 1,21 zł netto czyli 0,67 zł na metrze sześciennym wody i 0,54 zł na metrze sześciennym ścieków.

W oparciu o prognozy zużycia wody i odprowadzania ścieków założono, że na pokrycie tych podwyżek potrzebne będzie 1,2 mln zł, taka też kwota została zabezpieczona w budżecie miasta.

Uchwała nie była wcześniej przedmiotem dyskusji na komisjach. Została wprowadzona już na sesji, co argumentowane było zatwierdzeniem taryfy przez Wody Polskie końcem maja.

– Przedstawienie uchwały w trybie nagłym wynika z faktu, że dopiero w ostatnich dniach pod koniec maja taryfa została zatwierdzona, przez Wody Polskie. Taryfa została wprowadzona z dniem 1 czerwca. Ponieważ jest to uchwała, która zawiera korzyść dla mieszkańców jest możliwość zastosowania działania wstecznego, a więc od 1 czerwca. Oznaczałoby to, że mieszkańcy nie odczują w żadnym momencie wzrostu cen ani wody, ani ścieków – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Dodał iż jest to realizacja strategii tanich opłat dla mieszkańców, ochrony ich portfeli. – Chcemy być miastem, które ma najtańsze opłaty komunalne, dotyczy to zarówno wody, ścieków, jak również śmieci. Podobna zasada, obowiązuje przecież w uchwale śmieciowej, kiedy budżet miasta dopłaca do wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców – mówił prezydent Nadbereżny.