Zainstalowanie paneli słonecznych na dachu Domu Działkowca i remont tego budynku – to główne tegoroczne inwestycje w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Hutnik II w Stalowej Woli. W tym roku opłata ogrodowa wzrosła tu z 48 do 52 groszy za metr kw. działki.

Nową stawkę przyjęła ostatnia Konferencja Sprawozdawcza Delegatów Hutnika II. Bez zmian pozostała opłata członkowska (6 zł), za wywóz odpadów (55 zł od działki za rok), opłata na inwestycje (10 zł od działki za rok) i opłata energetyczna, jeśli działka jest zelektryfikowana (20 zł rocznie).

Łącznie wszystkie te opłaty (bez energetycznej) wynoszą teraz 227 zł. Z kolei wzrost opłaty ogrodowej o 4 grosze oznacza, że rocznie wynosi ona teraz 156 zł (poprzednio 144 zł).

Równocześnie wzrosły koszty działalności ogrodu: obsługa księgowa (z 10 na 12 zł od działki rocznie) oraz innych umów-zleceń. O 2 grosze od metra kw. działki wzrosła też opłata odprowadzana przez ogród na rzecz Polskiego Związku Działkowców i teraz wynosi 12 gr, co w skali roku daje blisko 41 tys. zł.

– To co nam pozostaje, wystarcza na styk, jeśli chodzi o bieżącą działalność i utrzymanie ogrodu – mówi „Sztafecie” prezes zarządu Hutnika II, Sławomir Jastrzębski.

W tym roku dotacja, jaką ogród otrzyma od samorządu Stalowej Woli wynosi 72 tys. zł. A najważniejszą inwestycją będzie zainstalowanie fotowoltaiki w Domu Działkowca. Początkowo planowano, że równocześnie będą to panele słoneczne i pompy ciepła. Ostatecznie jednak w tym roku położone zostaną tylko panele dostarczające prąd. Koszt tej inwestycji to 60-65 tys. zł. Pompy ciepła mają być zainstalowane w przyszłym roku.

Gruntownie wyremontowane zostanie także całe wnętrze Dom Działkowca (malowanie, położenie płytek). Pójdzie na to ok. 40 tys. zł. Ciągle też chętni mogą podłączyć swoją działkę do sieci elektrycznej. Koszt zakupu miejsca w skrzynce to obecnie 1000 zł. Instalację od skrzynki do altanki działkowiec wykonuje własnym sumptem. Z 1113 działek Hutnik II, zelektryfikowanych jest 805.