Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóch mężczyznom, którzy w Chmielowie ( gmina Nowa Dęba) włamali się do piwnicy w domu jednorodzinnym i ukradli wino domowej roboty. Rabusie wypili trunek i zasnęli. Włamywaczy obudzili wezwani na miejsce policjanci. Sprawcy trafili do policyjnego aresztu. Już usłyszeli zarzuty. O ich losie zdecyduje teraz sąd.