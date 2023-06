Dzień Dziecka to dobry powód, by spędzić z bliskimi wartościowy czas. Atrakcje dla rodzin przygotowane w Magicznych Ogrodach zapewnią Tobie i bliskim ciekawe wrażenia. W weekend 3 i 4.06 Wróżki zaprezentują pokazy baniek. Mordole zaproszą do tańca i psot. Bulwiaki – do integracyjnych gier. Dołącz i poczuj się beztrosko jak dziecko!

Wyrwij się z miasta i ciesz chwilą! Wszystkie atrakcje w Magicznych Ogrodach masz w cenie biletu. To park stworzony z myślą o kreatywnej rodzinnej zabawie. Zadbany ogród oczaruje Cię aktualnie kwitnącymi piwoniami. Zwiedzaj go, wędrując szerokimi ścieżkami. Tu Twoje dzieci będą poznawać sekrety natury w bezpiecznej przestrzeni. Co na Was czeka?

Wejdź do świata baśni!

W Magicznych Ogrodach możesz zwiedzać tematyczne krainy i poznawać bohaterów baśni. Skorzystaj z oryginalnych atrakcji i poczuj się swobodnie! Aktywności i pokazy w janowieckim parku zachęcają do ekspresji, a także pozwalają się zrelaksować. Od Ciebie zależy czy ten dzień będzie spokojny, czy dynamiczny. Poznaj przewodników po tym tajemniczym miejscu. Bulwiaki, Wróżki Smużki, Krasnoludy czy Mordole, to sympatyczne postacie, które ukazują dzieciom różnorodność. Pomagają dzieciom nabrać odwagi. A dorosłym luzu! Chcesz zabrać ze sobą część tej opowieści? Sięgnij po ilustrowany „Baśnik Magicznych Ogrodów”, który czeka na Ciebie w sklepach z pamiątkami. Jego szata graficzna, opracowana przez Jakuba Pieleszka, zrobi na Tobie wrażenie! Oryginalne kolory, faktura stron i czcionka zaprojektowane są wyłącznie dla tej książki!

Odnajdź swoje wewnętrzne dziecko

Magiczne Ogrody są idealnym miejscem do powrotu do beztroskich lat dzieciństwa. Kontakt z naturą, towarzystwo bliskich i atrakcje, które wymagają zaangażowania pomogą Ci oderwać się od codzienności i odprężyć. Zjeżdżalnia, karuzele napędzane siłą mięśni, Drzewa z mostami linowymi w koronach i podziemne tunele to miejsca, gdzie bardzo często można zobaczyć osoby dorosłe. Są uśmiechnięte i mówią że czują się jak dzieci. Dołącz do ich grona! Daj się porwać przygodzie 3 i 4 czerwca. Obudź w sobie radość dziecka! W Magicznych Ogrodach to takie łatwe! Podaruj sobie wytchnienie w ten weekend i choćby przez chwilę zapomnij o obowiązkach. Weź udział w festiwalu radości i bańkowym szaleństwie!

Wyrwij się na Lubelszczynę

Ruszaj po rodzinne przygody! Magiczne Ogrody czekają w tę sobotę i niedzielę od 10:00 do 19:00. Kolejna okazja do relaksu w nich w długi weekend, w Boże Ciało (8-11.06). Wtedy także odbędzie się tematyczne wydarzenie z mnóstwem atrakcji! Przy okazji wizyty w Magicznych Ogrodach warto poznać okolicę. Janowiec zachwyci miłośników maleńkich miejscowości i zabytków historycznych. W pobliżu malowniczego zamku pasą się od niedawna owieczki! Kazimierz Dolny czeka za to na fanów malarstwa i rzeźby – spotkasz tam wielu artystów!

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody