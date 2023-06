Trwają prace przy przebudowie ulicy Działkowej w Stalowej Woli. Modernizacji poddawany jest ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi. Oddanie do użytku zmodernizowanej ulicy planowane jest na sierpień br.

– Spodziewamy się, że na przełomie lipca i sierpnia powinny być zakończone wszystkie prace związane z systemem odwodnienia. Przypomnę, że tam jedną z najtrudniejszych prac, które były do wykonania to właśnie system odwodnienia tej ulicy, którego brakowało. Ale również duża kolizja i przełożenie jednego z największych kolektorów sanitarnych miasta Stalowej Woli, który musiał być rozebrany, musiał być bajpas na nowym kolektorze. Te prace zakończyły się sukcesem, a więc teraz już tak naprawdę są warstwy wierzchnie, warstwy ścieżek rowerowych, parkingów. A także dodatkowe prace związane również z zatokami parkingowymi. Podjęliśmy decyzję aby autobusy komunikacji publicznej mogły dojeżdżać do bram ogrodów działkowych, które się tam znajdują. A więc mam nadzieję, że jeszcze w sezonie takim działkowym czyli w sierpniu droga będzie udostępniona w pełni dla mieszkańców – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Modernizacji poddawany jest ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 3 metry. Na całej długości zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie też około 200 miejsc parkingowych. W dwóch miejscach pojawią się wyniesione skrzyżowania z dodatkowym oświetleniem w okolicy oczka wodnego i przy ulicy Podgórnej.

Na całym odcinku drogi zaprojektowana została kanalizacja deszczowa. W ramach zadania przewidziano przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wybudowanie oświetlenia.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.