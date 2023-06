Ostatnia kolejka w stalowowolskich klasach A nie była udana dla liderów obydwu grup. Sparta Jeżowe po 5 zwycięstwach z rzędu, przegrała z Podlesianką, a Jezioraka Chwałowice pokonała na jego boisku Unia Skowierzyn.

Ciekawie zapowiadają się mecze weekendowe. Lidera grupy I, Jezioraka Chwałowice czeka podróż do Lipy, gdzie o punkty nie będzie łatwo z Czarnymi, którzy przystąpią do tego spotkania opromienieni wyjazdowym zwycięstwem w Woli Rzeczyckiej. W grupie II dojdzie w Jeżowem do pojedynku lidera z wiceliderem.

GRUPA I. Goście „załatwili” sprawę już do przerwy. W 7. minucie Bartosza Fietkę pokonał Oskar Zając, a dwie minuty przed zakończeniem pierwszej połowy drugą bramkę zdobył Paweł Mączka. Gospodarze stworzyli sobie kilka niezłych okazji strzeleckich, jednak brakowało im konkretów w ich wykończeniu albo udanymi interwencjami popisywał się wysoki bramkarz Unii, Patryk Kowalik.

Potknięcia lidera grupy I nie wykorzystała Bukowa Jastkowice, która tylko zremisowała u siebie z Wichrami Rzeczyca Długa. Do przerwy drużyna trenera Jacka Partyki prowadziła 3:1. Wynik otworzył Robert Pelc, a dwie kolejne bramki zdobył Grzegorz Szymanek. Dla gości gola strzelił Marcin Zygmunt. Ten sam piłkarz wpisał się na listę strzelców dziesięć minut po przerwie. Wichry ruszyły do ataku i… straciły czwartą bramkę (Szymanek). Zespół Pawła Kosiora nie spasował jednak i w 80. minucie po raz trzeci tego dnia złapał kontakt, po trafieniu Jakuba Turka, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził zmiennik, Maciej Nowakowski. Dla Bukowej remis to… porażka. Gdyby wygrała traciłaby do lidera z Chwałowic już tylko dwa punkty.

W Woli Rzeczyckiej komplet punktów wywalczyli Czarni Lipa i prześcignęli ją w tabeli ligowej. Trzy z czterech zdobytych bramek w tym meczu padło w ostatnich kilku minutach gry. Po pierwszej połowie, po trafieniu Karola Chamery w 25. minucie Czarni wygrywali 1:0. Ten sam piłkarz podwyższył prowadzenie w 82. minucie, a trzy minuty później gospodarze odpowiedzieli trafieniem Michała Stańkowskiego. Końcówka ponownie należała do zespołu z Lipy. Po raz trzeci w tym piłkę w bramce umieścił Karol Chamera.

Wyniki 23. kolejki: Jeziorak Chwałowice – Unia Skowierzyn 0:2 (0:2), Wola Rzeczycka – Czarni Lipa 1:3 (0:1), Słowianin Grębów – Łęg Kopcie 4:1 (2:0), Strzelec Dąbrowica – Koniczynka 2:1 (1:0), Bukowa – Wichry 4:4 (3:1), Wisan Skopanie – Jadachy 2:1 (1:1), San Wrzawy – KSTŁK Stalowa Wola – przełożony na 8 marca.

24. kolejka, 3 czerwca: Jadachy – Bukowa (15), Łęg – Wisan (17), Wichry – Wola Rzeczycka (17), 4 czerwca: Czarni – Jeziorak (14), Unia – San (17), KSTŁK – Strzelec (17), Koniczynka – Słowianin (17).

GRUPA II. Porażka z Podlesianką zakończyła serię pięciu zwycięstw z rzędu Sparty Jeżowe. Był to ostry mecz, w którym żaden piłkarz nogi nie odstawiał. Zespół spod Kamienia słynie z bezpardonowej gry, niestety, źle się to skończyło dla Dawida Majczaka ze Sparty, który po faulu Krzysztofa Kowalskiego musiał opuścić plac gry już w 10. minucie i prawdopodobnie sezon ma z głowy.

Gospodarze objęli prowadzenie tuż przed przerwą. Celnie z rzutu wolnego przymierzył Mateusz Kowalski. W drugiej połowie ten sam piłkarz podwyższył wynik uderzeniem z rzutu karnego (67. minuta). Chwilę wcześniej „jedenastki” dla Sparty nie wykorzystał Adam Chudzik.

Lider nie powiększył konta punktowego, natomiast zrobili to goniący go „franciszkanie” z Jelnej, którzy nie wygrali pięciu wcześniejszych spotkań. Wicelider pokonał Advit Łętownia, ale nie przyszło mu to zwycięstwo łatwo. Kto wie, czy goście nie uniknęliby porażki, gdyby czerwonej kartki w 70. minucie nie zobaczył ich pomocnik Kamil Wojdyła. Pięć minut później wcelował piłkę do bramki Advitu Mateusz Leśko, a w doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Bartłomiej Miazga.

W najbliższej kolejce Francesco jedzie do Jeżowego. Drużyna, która wygra będzie jedną nogą w lidze okręgowej, a przegrana będzie mogła przygotowywać się do barażu.

Trwa walka o mistrzostwo, natomiast wszystko jest już poukładane na dole tabeli. Orzeł Rudnik i Czarni Sójkowa rozpoczną nowy sezon w klasie B. Oczywiście teoretycznie obydwie mogą zdystansować zespół z Sarzyny, ale mało kto zakłada taki scenariusz. W sobotę, 3 czerwca Czarni podejmą Orła i będzie to mecz o 12. miejsce…

Wyniki 23. kolejki: Staromieszczanka Stare Miasto – Sokół Hucisko 3:1 (1:0), Orzeł Rudnik – Retman Ulanów 1:5 (1:3), Podwolina – Brzyska Wola 0:3 (0:1), Francesco Jelna – Advit Łętownia 2:0 (0:0), Podlesianka – Sparta Jeżowe 2:0 (1:0), Górnovia – KS Sarzyna – mecz odbył się wczoraj, 1 czerwca.

24. kolejka, 3 czerwca: Czarni – Orzeł (17), Advit – Podwolina (20), 4 czerwca: Sokół – Podlesianka (17), Brzyska Wola – Górnovia (17), Sparta – Francesco (17), , Retman – Staromieszczanka (17), pauzuje KS Sarzyna.