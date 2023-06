W najbliższą sobotę 3 czerwca odbędzie się kolejna edycja wydarzenia pn. Sikorski Model Show. Na dziewiątą odsłonę popularnej stalowowolskiej imprezy modelarskiej organizatorzy zapraszają do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego mieszczącego się przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli. Wydarzenie zaplanowano na godz. 10.00 – 19.00.

Do Stalowej Woli przybędą modelarze z całego kraju, by wziąć udział w zmaganiach konkursowych tegorocznej edycji Sikorski Model Show. Na uczestników wydarzenia, jak co roku, czekać będzie mnóstwo dodatkowych atrakcji.

3 czerwca w przestrzeni Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego odbędzie się również giełda modelarska oraz zademonstrowane zostaną unikatowe zbiory kolekcjonerów z całego kraju. Na uczestników spotkania czekać będą pokazy grup rekonstrukcyjnych, sprzęt wojskowy oraz historyczne pojazdy. Zabytkowe auta zaprezentuje stalowowolski Automobilklub, a w podziemiach Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej wielbiciele czterech kółek zapoznają się z ekspozycją prezentującą perły polskiej i zachodnioeuropejskiej motoryzacji.

W Muzeum COP swoją premierę będą miały dwie nowe ekspozycje czasowe: prezentująca historię lotnictwa wojskowego wystawa grafik Marka Rysia oraz planszowa ekspozycja „Pod Niebem Maghrebu”, ukazująca dzieje polskich lotników we francuskiej Afryce Północnej w 1940 r.

Pawilon wystawienniczo-edukacyjny z prezentacją poświęconą samolotowi TS-11 Iskra zaprezentuje Muzeum Sił Powietrznych z Dęblina. Dęblinianie przygotowali również ekspozycję „Ppłk. pil. Stanisław Skarżyński. Awiator, Marzyciel, Zwycięzca”, pokazującą nietuzinkową sylwetkę legendarnego polskiego zdobywcy przestworzy. Po raz pierwszy w Muzeum COP zaprezentowany zostanie również, wykonany w skali 1:4 model samolotu PZL.23 Karaś – podstawowego, lekkiego bombowca używanego przez polskie lotnictwo w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.

Podczas tegorocznego Sikorski Model Show nie zabraknie także muzycznego akcentu. W bluesowy nastrój wprowadzi gości obecna na scenie muzycznej od kilkunastu lat rzeszowska formacja Kłusem z Blusem.

Organizatorami imprezy są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zespół Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.