Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli otrzymał pozwolenie na budowę Osiedla Leśna. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji planowane jest na przełomie III i IV kwartału br.

– Mamy to! Koniec maja przynosi dla Miejskiego Zakładu Budynków bardzo dobre wieści. 30 maja otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli pozwolenie na budowę. To oznacza, że będziemy mogli przystąpić do opracowania projektu technicznego i ogłoszenia przetargu, w którym wyłonimy wykonawcę robót budowlanych – informuje MZB.

Miejska inwestycja będzie realizowana etapami. W pierwszej fazie powstaną trzy bloki, docelowo ma ich powstać sześć, z garażami podziemnymi i usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

– Pragniemy, aby było to osiedle niezwykle reprezentacyjne, tonące w zieleni, zadbane, z ciekawą architekturą, miejscami do rekreacji, siłownią pod chmurką, zbiornikiem retencyjnym, mostkiem dla pieszych oraz parkingami. Stawiamy na energooszczędność i nowoczesne rozwiązania. Bloki będą posiadały panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i ledowe oświetlenie – informuje MZB.

W przygotowanym projekcie przewidziano miejsce na budowę trzech stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Każdy z lokali będzie przystosowany do montażu jednostki klimatyzacyjnej. Przekazanie terenu budowy i wbicie pierwszej łopaty planowane jest na przełomie III i IV kwartału tego roku. Wykonawca na postawienie trzech bloków będzie miał osiemnaście miesięcy.