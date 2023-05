Żadnych złudzeń nie pozostawił Sokół Kamień, walczącemu o ligowy byt Sanowi Kłyżów. Piłkarze trenera Łukasza Chmury urządzili sobie na wyjeździe festiwal strzelecki, a w głównych rolach wystąpili: Kacper Piechniak i Artur Łuczak.

Najskuteczniejszy piłkarz stalowowolskiej „okręgówki” strzelił w Kłyżowie 4 gole, a Łuczak 3. „Piechu” ma już na swoim koncie 40 zdobytych bramek. Z taką samą ilością przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców Hubert Sieprawski w rozgrywkach ligi okręgowej organizowanych przez podokręg Dębica. W niedzielę Piechniak będzie miał szansę powiększenia swojego dorobku bramkowego, bo do Kamienia przyjedzie jedna z najsłabszych drużyn, Junior Zakrzów. Kibice Sokoła liczą, że w tym meczu ich drużyna wykaże się dużą skutecznością i przekroczy barierę 100 zdobytych bramek.

Sokół jest już jedną nogą w 4 lidze. Zadanie ułatwiły mu w ostatniej serii, rezerwa „Stalówki” i LZS Zdziary. Zespół ze Stalowej Woli zremisował w Gorzycach, a ze Zdziar przegrał wysoko u siebie z Siarką II, dla której trzy bramki zdobył 20-letni Alan Lubaski – piłkarz wypożyczony do pierwszej Siarki z Górnika Zabrze.

Dzielnie przez godzinę broniła się w meczu z Pogonią drużyna z Jarocina. „Piwosze” osiągnęli cel w 60. minucie, po celnym uderzeniu Stanisława Kruka (wypożyczony do klubu z Leżajska z Orła Przeworsk). Także Olimpia walczyła w Stalach, na ile było ją stać, ale bez efektu punktowego. W najbliższej kolejce zespół z Pysznicy zmierzy się u siebie, to znaczy na stadionie w Jastkowicach, bo tam rozgrywa swoje mecze w rundzie wiosennej, ze Zdziarami i będzie to dla niego mecz ostatniej szansy…

SAN KŁYŻÓW – SOKÓŁ KAMIEŃ 1:8 (1:4)

0-1 Piechniak (2), 1-1 Chmiel (4), 1-2 Piechniak (18), 1-3 Piechniak (33), 1-4 Łuczak (43), 1-5 Łuczak (62), 1-6 Łuczak (68), 1-7 Piechniak (77), 1-8 Rychel (80).

SAN: Stój – Bąk, Madej, Cichoń, Siuta, Kata, J.Siek, M.Siek, Mroczek, Chmiel (85 Smosna), Pięta

SOKÓŁ: Siudak (70 M.Story) – Rychel, Piekut, D.Story, Wiatr, Sarzyński, Podstawek (65 Rurak), Łuczak, Błajda (70 Piela), Piechniak, Dec (57 Synoś).

Sędziował Karol Dziopak (Stalowa Wola).

STAL GORZYCE – STAL II STALOWA WOLA 1:1 (0:0)

0-1 Lebioda (51), 1-1 Golik (60)

GORZYCE: Paterek – Różański, Winiarski, Bernaś, Świąder, Machowski, Falasa (65 Andrasik), Madera, Golik, Ivakhnenko, Kwiatkowski.

STALOWA WOLA: Konefał – Krajanowski (75 Pawłowski),. Hudzik, Grasza, Szifer, Iskra (46 Stelmach), Omuru (70 Maj), Ziółkowski (70 Panicz), Książek, Lebioda, Fedejko.

Sędziował Marek Witoń (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Świąder, Ivakhnenko, Andrasik – Ziółkowski, Lebioda.

LZS ZDZIARY – SIARKA II TARNOBRZEG 0:4 (0:1)

0-1 Lubaski (33), 0-2 Lubaski (37), 0-3 Lubaski (55), 0-4 Jania (60)

ZDZIARY – Drzymała – Jandziński (55 Machaj), Sałek, Madej, Siudak (58 Gruszczyk), Startek, Kobylarz, Cichoń, Sobiło, Wojtas (66 Jarosz).

SIARKA: Żłobiński – Sykulski (80 Andrzejewski), Kosior (68 Jędrzejowski), Gurdak, Baranowski, Haber, Jania, Judycki (60 Zwalski), Adamek (69 Drożdżal), Lubaski (63 Fajkus).

Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola). Żółta kartka Haber.

TANEW WÓLKA TANEWSKA – AZALIA WOLA ZARCZYCKA 3:4 (1:2)

0-1 Bieniasz (15), 0-2 Halwa (30) 1-2 K.Wołoszyn (34), 2-2 Pieróg (40), 2-3 Bieniasz (65), 3-3 Pieróg (70), 3-4 Rataj (85 – rzut karny)

TANEW: D.Wołoszyn – Dul, Ciosmak, D.Kokoszka, Krawczyk (70 Pacyna), K.Kokoszka, Pieróg (90 Chmielowiec), Wójcik, K.Wołoszyn (72 Bajek).

AZALIA: Albrycht – Stańko, Sypek, Kmiotek, Mendoń (88 D.Perlak), Kłos (75 P.Perlak), Halwa, Podolak (75 Siwiec), Rataj, Bieniasz (85 Zagaja), Florek.

Sędziował Artur Kostyra (Rudnik). Żółte kartki: Ciosamk, Kuczera, D.Kokoszka – Kłos, Halwa.

W pozostałych meczach 26. kolejki:

ŁKS Łowisko – Stal ND 2:1 (0:1), Jarosz (72), Snapov (89) – Stochmal (22), Unia – Junior 1:1 (0:0), Hanejko (57) – Rożek (80), Jarocin – Pogoń 0:1 (0:0), Kruk (60), Transdźwig – Olimpia 2:1 (1:0), Kret (30), Rzepiela (75) – Błażejowicz (48).

Najlepsi strzelcy: 40 – Piechniak (Sokół), 23 – Sobiło (Zdziary), 17 – Góreczny (Tanew), 16 – Stąporski (Transdźwig), 15 – A.Florek (Azalia).

27. kolejka, 3 czerwca: Łowisko – Unia (15), Stal ND – Transdźwig (17), 4 czerwca: Siarka II – Tanew (11), Azalia – Jarocin (16), Pogoń – Stal G. (16), Olimpia – Zdziary (17), Stal II – San (17), Sokół – Junior (17).