We wtorek 30 maja odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano zadanie związane z modernizacją ulicy Okulickiego w Stalowej Woli. Przebudowie został poddany ponad 500-metrowy odcinek drogi od ronda do nowego układu komunikacyjnego w ulicy 11 listopada. Zadanie pochłonęło ponad 8,2 mln zł. Inwestycja realizowana była przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Zrealizowaliśmy to zadanie budując zupełnie nowy odcinek drogi, zaczynając od najistotniejszych elementów technicznych, a więc budowy kolektorów wody deszczowej, które zostały wybudowane w systemie retencyjnym, rozwiązujących najistotniejszy problem, dolnej części osiedla Młodynie, a więc zalewania tej ulicy. Następnie budowa drogi o głównym pasie drogi wraz z dwiema drogami technicznymi, z zatokami parkingowymi. Zostało tutaj utworzonych 160 miejsc parkingowych, dedykowanych dla mieszkańców osiedla, ale również dla działalności gospodarczej, a jednocześnie zapewniających ważną obsługę komunikacyjną dla hali targowej. Całe zadanie zostało wybudowane z najwyższymi standardami bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc doświetlenie skrzyżowań, przejść dla pieszych, oświetlenie ledowe. A jednocześnie to co dzisiaj tak mocno zachwyca mieszkańców Stalowej Woli, to co jest dla nas tak bardzo budujące w ocenach tej drogi, to jest zieleń, która tutaj została specjalnie zaprojektowana dla warunków miejskich – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na terenie ulicy Okulickiego zasadzono 130 dużych drzew, głownie lip oraz wiele różnorodnych krzewów.

Zadanie realizowane było przy wsparciu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 5,8 mln zł, co stanowi blisko 70 proc. całości inwestycji, a 80 proc. wydatków kwalifikowanych. Miasto z własnego budżetu dołożyło nieco ponad 2,4 mln zł.

– Jestem dumny, z tego, że właśnie tak mogą wyglądać inwestycje drogowe. One z reguły kojarzą się z poprawą ciągu głównego, tego ciągu, który służy do komunikacji pojazdów, dobrze też gdy kojarzą się z infrastrukturą BRD czyli z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Zależy nam na tym aby separować ruch pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów, a tutaj mamy do czynienia z czymś dodatkowym, mamy do czynienia z ładnie już teraz wyglądającą po nasadzeniach zielenią, która kiedy rozkwitnie będzie wizytówką Stalowej Woli. Ulica Okulickiego jest bardzo istotna z punktu widzenia komunikacji do centrum naszego miasta, od strony obwodnicy, jak i nowego wiaduktu kolejowego, wzdłuż niej położone są bloki, działalności gospodarcze i docelowo doprowadza do hali targowej – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Wypowiem się jako mieszkanka Stalowej Woli, mojego pięknego miasta. Taka mi przyszła refleksja, że teraz ulica Okulickiego jest godna naprawdę wielkiego naszego bohatera gen. Leopolda Okulickiego – mówiła senator Janina Sagatowska.

– Pamiętamy wszyscy jak ta ulica wyglądała, była mocno już zdegradowana, po ulewnych deszczach była zalewana, w tej chwili po tej 100-procentowej przebudowie, po wymianie rur wodno-kanalizacyjnych tego problemu nie powinno być. Jest to droga bardzo bezpieczna. Oświetlenie, które jest nowe doświetla ścieżki rowerowe, chodniki. Mamy też zieleń zaprojektowaną tak aby dobrze radziła sobie w przestrzeni miejskiej. Ta ulica będzie przykładem dla nas jako radnych jak maja wyglądać wszystkie ulice w Stalowej Woli, które będą następnie modernizowane czy przebudowywane – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj.