Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na kolejny Koncep.t muzyczny !

Już 3 czerwca o godz. 19 na niżańskiej scenie wystąpi Paulina Przybysz.

Odsłona koncertowa Pauliny Przybysz to nadal wiernie wybrzmiewające hip-hop i soul. Tym razem jednak Paulina wpuszcza do swojego świata elementy klasycznych popowych ballad, tanecznych momentów, głębokiego basu czy trapowej narracji rytmicznej. „Wracając” zobowiązuje! Poza nowymi piosenkami usłyszycie powroty bardzo nieoczywiste – ale jakie, to do samego końca pozostanie tajemnicą.

Piosenki o równowadze, o oswajaniu smutku i cienia, o tęsknocie za naturą, o końcu świata, burdelu w polityce. O wewnętrznych cichych rewolucjach, subtelnościach w relacjach i z pewnością o miłości. Tego możemy spodziewać się po nadchodzącej trasie „Wracając”.

Album i trasa Przybysz przyniosą soundtrack pełen refleksji, a to wszystko podane przez Paulinę ze składem doskonałych muzyków:

instr. klawiszowe: Patryk Kraśniewski

gitary, wiolonczela: Paweł Zalewski

bas: Krzysztof Baranowski

perkusja: Wiktoria Jakubowska

chórki: Justyna Jarzębińska, Marta Podobas

Całość zabrzmi naprawdę mocno!

BILETY w cenie 65 zł (przedsprzedaż) | 75 zł (w dniu koncertu) można nabyć:

STACJONARNIE: sekretariat Niżańskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

ONLINE: https://www.biletomat.pl/bilety/paulina-przybysz-nisko-13018/

https://www.youtube.com/watch?v=O2RK6l4ozqk

https://www.youtube.com/watch?v=2R2mMVxcWfA

PAULINA PRZYBYSZ

Piosenkarka i autorka tekstów, prawie dwie dekady zachwyca głosem. Artystka nagradzana prestiżowymi nagrodami m.in. MTV Europe Music Awards dla Sistars, z którym rozpoczęła karierę. Obecnie współtworzy zespół Rita Pax oraz pracuje pod swoim nazwiskiem. Paulina Przybysz wydała dotąd dwie solowe płyty – nagrodzoną Fryderykiem „Chodź tu” i nominowaną do Fryderyka „Odwilż”. Kolejny album artystki ukaże się wiosną 2023 nakładem Def Jam Recordings Poland.