Wójt Gminy Zaleszany Paweł Gardy i Mieszkańcy Zbydniowa serdecznie zapraszają do udziału w dziesiątej, jubileuszowej zbiórce krwi, w ramach akcji: ,, Bal KREWniaków!”.

Podstawowe informacje:

Data: 10 czerwca (sobota) 2023 r.,

Miejsce: budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, ul. Ks. Nai 1,

Godzina: 9-13 (są to godziny rejestracji krwiodawców, natomiast sam pobór krwi będzie trwał do ostatniego zarejestrowanego).

Pobór krwi przeprowadzi wyjazdowa ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w zaparkowanym przed budynkiem remizy krwiobusie.

Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18-65 lat, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (może to być dowód osobisty lub paszport).

Każdy chcący oddać krew powinien:

– być wypoczęty,

– przed oddaniem krwi spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,

– wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,

– nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,

– ograniczyć palenie papierosów,

– ważyć co najmniej 50 kg, (dysproporcja pomiędzy wagą, a wzrostem może być przyczyną dyskwalifikacji),

– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go.

W czasie naszego wydarzenia będziemy również prowadzić zbiórkę darów dla Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Będziemy zbierać: środki czystości (proszki, płyny do płukania chemię do sprzątania itd.), chemię osobistą (szczoteczki i pasty do mycia zębów, dezodoranty, płyny do kąpieli, szampony itd.) i słodkości (owoce, słodycze, napoje, herbatę itd.).

Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, by akcja miała bezpieczny i sprawny przebieg.

Zapewnimy:

– posiłek regeneracyjny,

– ciasto i słodkości,

– kawę, herbatę i napoje,

– słodki upominek dla każdego uczestnika,

– niezbędne środki ochrony osobistej.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie Państwo na plakatach informacyjnych, pod numerem telefonu: 697-364-572 i na profilu wydarzenia na Facebook’u pod nazwą: ,,Bal KREWniaków!” – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie.

Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do udziału w naszej zbiórce.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.