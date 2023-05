W Rudniku nad Sanem najmłodsi podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, mogą korzystać z nowego budynku dostosowanego do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych. Specjalnie z myślą o ich potrzebach przebudowano dawną siedzibę Liceum Ogólnokształcącego.

– Ta wspaniała i kosztowna inwestycja została ukończona i będzie służyć naszym podopiecznym. Szczególnie dzieciom objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Obiekt, w którym się dzisiaj znajdujemy należał do Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i ich uwarunkowań w rozwoju emocjonalnym, Powiat Niżański podjął wszelkie działania, aby obiekt dostosować do naszych potrzeb – mówiła 19 maja podczas oficjalnego otwarcia obiektu, dyrektor Ośrodka Marta Szczepańska.

Starosta niżański Robert Bednarz, podsumował realizowane zadanie i podziękował wszystkim osobom, dzięki którym ten obiekt zyskał nowe oblicze i „drugie życie”.

– To bardzo ważny dzień dla naszej społeczności – oddajemy dziś do użytku jedną z najważniejszych inwestycji edukacyjnych, która pokazuje, jak ważna dla samorządu Powiatu Niżańskiego, jest troska o potrzeby osób niepełnosprawnych. Zrealizowana inwestycja, od momentu planowania – do jej zakończenia, wymagała zaangażowania wielu osób. W tym miejscu podziękowania kieruję do naszych parlamentarzystów, do projektantów i wykonawcy – za realizację zadania i dobrą współpracę przy jego wykonywaniu. Dziękuję pracownikom Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Nisku. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pani Dyrektor Marty Szczepańskiej, która czuwała nad całością prac. Mamy tutaj dzisiaj kompleksowo zmodernizowany obiekt, nowoczesną bazę edukacyjno – wychowawczą oraz możliwość nauki i pracy w komfortowych warunkach. Kluczowym elementem było pozyskanie dofinansowania w wysokości prawie 7 mln zł na realizację tej wartej blisko 11,5 mln zł inwestycji. Bez tak dużego dofinansowania to zadanie byłoby trudne do zrealizowania – mówił starosta.

W ramach zadania wykonano m.in.: kompleksową termomodernizację budynku – docieplenie ścian, stropów, nową elewację, wymianę konstrukcji dachu z pokryciem, instalacją odgromową i oddymiania. Przeprowadzono również modernizację pomieszczeń, klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, zamontowano pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej. Dokonano też wymiany i montażu drzwi, okien. Przeprowadzono remont korytarzy i klatek schodowych, przebudowano łazienki i wejścia do budynku. Zmianie uległo otoczenie budynków poprzez wymianę nawierzchni podwórka, wykonanie parkingu zewnętrznego i oznakowanie ciągów komunikacyjnych.

Zrealizowane zadanie obejmowało nie tylko roboty budowlane, ale też zakup wyposażenia do 25 sal. Wszystkie sale wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju zostały wyposażone w: nowe meble, monitory interaktywne, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe. Powstały również kąciki polisensoryczne, relaksacyjne, multimedialne i terapeutyczne.