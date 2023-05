Major Adam Pilecki zastąpił podpułkownika Adama Bieńka na stanowisku dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku. Decyzja zapadła w związku z wyznaczeniem ppłk Bieńka na zastępcę dowódcy formującego się 18. Pułku Saperów w Nisku.

Adam Bieniek dowodził 16. Batalionem Saperów od maja 2021 roku.

– Tan czas może wydawać się krótki jednak batalion angażowany był w różnorodne zadania. Na pewno nie było nudy w tym batalionie. Dzisiejszy dzień to dobry moment na podziękowania. Pragnę podziękować moim przełożonym, mojemu pierwszemu przełożonemu generałowi Lewandowskiemu, za swoją surową sympatię do batalionu. Dziękuję mojemu obecnemu przełożonemu panu pułkownikowi Nastarowiczowi. Obydwaj panowie zapewnili mi komfort dowodzenia – mówił były dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku ppłk Adam Bieniek, a obecnie zastępca 18. Pułku Saperów w Nisku.

Słowa uznania do byłego przełożonego skierował również mjr Adam Pilecki, któremu ppłk Bieniek przekazał sztandar jednostki wojskowej

– Chciałbym podziękować ppłk Bieńkowi za poświęcenie, oddanie dla dobra naszego batalionu oraz wyrozumiałość w codziennej służbie. Nasz dowódca dał się poznać jak prawdziwy lider, który nie boi się wyzwań, odpowiedzialności oraz najtrudniejszych zadań. Do każdego z nas zawsze podchodził indywidualnie. Zawsze dostępny i pomocny, pomimo olbrzymiej ilości zadań. To dzięki niemu jesteśmy silni i dobrze przygotowani do wszystkich wyzwań, a w szczególności do najważniejszego wyzwania, które stoi przed nami – mówił mjr Pilecki.

Za wieloletnią służbę decyzją prezydenta RP ppłk Adam Bieniek otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Natomiast za całokształt dokonań dowódczych kryształową ciupagę.

Major Pilecki w ciągu swoich 11 lat służby 9 spędził w niżańskim batalionie piastując stanowiska dowódcy plutonu po dowódcę kompanii.

– Swoją służbę zawodową rozpocząłem w tym batalionie. Wiem jakie możliwości oraz potencjał drzemie w największej wartości tej jednostki. A są nią ludzie, którzy ją tworzą. To dzięki wam, waszemu profesjonalizmowi, zaangażowaniu oraz oddaniu, zadania, które otrzymuje batalion są realizowane na wysokim poziomie – mówił obecny dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów.

Mjr Adam Pilecki poprowadzi batalion do przeformowania w powstający 18. Pułk Saperów, którego dowódcą został płk Sylwester Wlaszczyk.