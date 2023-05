Tak mówią „Sztafecie” działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik I w Stalowej Woli, po ostatnim walnym zebraniu, na którym odwołano dotychczasowy zarząd i powołano nowy. Tymczasem okręgowe władze Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie sugerują, że uchwały w tej sprawie są nieważne i w ogrodzie powinien zostać powołany zarząd komisaryczny. Ale działkowcy ze Stalowej Woli twierdzą, że to dopiero byłoby bezprawie.

Przypomnijmy: cyrkiem określił dla „Sztafety” to, co stało się 10 maja na Walnym Zebraniu Sprawozdawcze ROD Hutnik I, jeden z jego uczestników. Na walne przybyło 280 osób. Ponieważ w pierwszym terminie nie było kworum (połowy z 1081 działkowców), po 1,5 godzinie rozpoczęto walne w drugim terminie, gdzie tak wysokie kworum nie jest już wymagane. I wtedy odwołano dotychczasowy zarząd i komisję rewizyjną, powołując nowe składy tych gremiów. Do tej pory nowy zarząd i prezes nie przejęli jednak ogrodu, a na siedzibie jego biura zawisła informacja, iż od 19 maja jest zamknięte do odwołania.

„Sztafeta” spotkała się po walnym z grupą działkowców, którzy od lat krytykują działania zarządu kierowanego przez prezesa Edwarda Kaczmarskiego, zarzucając mu niegospodarność, łamanie prawa, tzw. kreatywną księgowość i arogancję. Wszyscy zastrzegli sobie anonimowość.

Zgodnie twierdzą, że tryb i uchwały podjęte przez ostatnie walne zebranie były zgodne z ustawą o ogrodach działkowych i statutem PZD. Mówią też, że 16 maja przedstawiciele okręgowych władz PZD spotkali się z nimi i przedstawili swoją ocenę sytuacji: walne zostanie unieważnione, a do ogrodu wprowadzony zostanie zarząd komisaryczny, który w ciągu pół roku zwoła nowe zebranie, które przeprowadzi wybory zarządu i komisji rewizyjnej.

– Ciekawe, na jakiej podstawie chcą unieważnić nasze walne? Konsultowaliśmy się z prawnikami i wiemy, że na 200 procent uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego zarządu i powołania nowego są prawidłowe, absolutnie zgodne z prawem. Nie ma mowy o żadnym unieważnieniu, o jakichś układach, żaden zarząd komisaryczny nie wchodzi w grę. Gdyby ten zarząd z panem Kaczmarskim miał choć trochę honoru, to zrezygnowałby już wcześniej, a najpóźniej na walnym, widząc, że 99 procent działkowców głosuje przeciwko nim – usłyszeliśmy na spotkaniu od jednej z osób.

Dowiadujemy się też, że wynosząca 65 gr opłata ogrodowa została obniżona nie do 30 gr (jak podaliśmy), ale do 45 gr za metr kw. działki, co – po odprowadzeniu 35 tys. zł „haraczu” do władz PZD – ma dać ogrodowi ok. 80 tys. zł rocznie na działalność. Z kolei zmniejszona z 50 do 30 zł rocznie od działki opłata za wywóz śmieci jest „jak najbardziej adekwatna do ponoszonych kosztów”.

Nowe władze Hutnika I zamierzają zresztą wystąpić ze struktur Polskiego Związku Działkowców (gdyby tak się stało, to ogród nie płaciłby nic do PZD), a zebranie w tej sprawie odbędzie się 6 lipca br. Będzie to drugi termin, gdyż pierwsze podejście miało nastąpić 10 maja, po zebraniu sprawozdawczym, ale zabrakło kworum. W drugiej próbie, do wyodrębnienie się ogrodu wymagana jest większość 2/3 w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców.

– Apelujemy o liczne przybycie i głosowanie za utworzeniem własnego stowarzyszenia ogrodowego. Teraz natomiast występujemy do okręgowych władz PZD o natychmiastowe wydanie nowemu zarządowi dokumentacji ogrodu, udostępnienie Domu Działkowca i przekazanie majątku – słyszymy na spotkaniu.