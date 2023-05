W minionym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyła się konferencja pt. „Szczepienia ochronne fundamentem budowania odporności”. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień.

– Konferencja została zainicjowana obchodami Europejskiego Tygodnia Szczepień. W ostatnim okresie podczas pandemii Covid-19 spadła znacznie wyszczepialność w pewnych grupach wiekowych. Chodzi o szczepienia, te które obowiązkowo dzieci powinny odbywać. Były różne przyczyny z tego tytułu, ale pojawiło się również dużo antyszczepionkowych ruchów i chcielibyśmy w odpowiedzi na tę sytuację zapoznać społeczeństwo z tym jak to naprawdę wygląda, czym są szczepienia, tak aby ta informacja rzetelna i prawdziwa dotarła do jak najszerszych kręgów – mówił Stanisław Pieprzny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli.

W powiecie stalowowolskim odnotowano kilkunastoprocentowy spadek wyszczepialności. – Statystyczne niedociągnięcia sięgają w tej chwili rzędu 10-15 proc. w stosunku do tego co było przed pandemią. Wyszczepienie w naszym powiecie bywało na poziomie 97-98 proc. Jeżeli mamy dzisiaj na poziomie 83–84 proc. w niektórych grupach wiekowych, to jest to już pewne zagrożenie – mówił lek. med. Stanisław Pieprzny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli przyznaje, że w przypadku szczepionek zdarzają się działania uboczne. Zaznacza jednak, że ich lista jest znaczne dłuższa w przypadku różnych leków, które kupujemy bez recepty. – Zawsze tak było, że wiadomości złe bardzo chętnie i szybko są rozpowszechniane, natomiast te informacje które wynikają z szerokich badań epidemiologicznych, a takie badania są robione w kontekście wykonywania szczepień, one nie są znane ogółowi społeczeństwa. W związku z czym łatwiej przebijają się te wiadomości, że komuś pojawiło się jakieś poważne powikłanie poszczepienne. Nie czarujmy się każdy lek może mieć pewne działania uboczne, po to są kwalifikacje do szczepień żeby zminimalizować takie możliwości. Jeżeli weźmiemy prostą ulotkę z pierwszego lepszego leku jaki można dostać w aptece bez recepty, to jak popatrzymy na listę możliwych powikłań, to ta lista jest znacznie dłuższa niż powikłania, które mogą wystąpić po szczepieniu. Takie proste odczyny poszczepienne, które się spotyka zaczerwienienie, bolesność, ograniczenie ruchomości, to jest normalny przejściowy i oczekiwany objaw uboczny – mówił lek. med. Stanisław Pieprzny.

Katarzyna Rajzer – kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie podkreślała, że szczepienia ochronne są jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym.

– Szczepienia ochronne są największym osiągnięciem medycyny, dlatego że przez tysiące lat ludzie umierali na choroby zakaźne, tzw. zarazy, epidemie, pandemie. Kiedy z narażeniem życia wynaleziono szczepionki, to one pozwoliły wytworzyć wcześniejszą odpowiedź niż zdążymy zachorować, czyli nauczyć się odpowiedzi na dany czynnik wywołujący ciężką chorobę – mówiła lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Epidemiologii. Podkreślała, że w krajach afrykańskich ludzie wiele by dali, aby móc się zaszczepić.

– Miałam zaszczyt pracować przez 12 lat, każdego roku wyjeżdżając na parę miesięcy w szpitalu misyjnym w Afryce, w Angoli i pękało mi serce, jak tam dzieci umierały, z powodu choroby Heinego-Medina, czy tężca niezaszczepionego, czy gruźlicy. Każda matka, która przeżywała śmierć takiego dziecka, dałaby wszystko, żeby ono było zaszczepione i żeby nie umarło – mówiła lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka.