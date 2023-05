Stalowowolscy policjanci interweniowali wobec dwóch sprawczyń kradzieży. Okazało się, że 18-latka wraz ze swoją 16-letnią siostrą ukradły kosmetyki i odzież o łącznej wartości ponad 1700 złotych. Starsza z kobiet usłyszała już zarzut kradzieży, młodsza za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym.

Stalowowolscy mundurowi interweniowali wobec sprawczyń kradzieży, do której doszło w jednej z drogerii na terenie Stalowej Woli. Jak się okazało 18-letnia mieszkanka powiatu stalowowolskiego wraz ze swoją 16-letnią siostrą, ukradły kosmetyki o łącznej wartości ponad 900 złotych. Podczas wykonywanych czynności policjanci w plecaku, który dziewczyny miały przy sobie znaleźli ubrania z metkami. Jak się okazało pochodziły one również z kradzieży dokonanej tego samego dnia na terenie trzech sklepów odzieżowych. Ich łączną wartość wyceniono na kwotę blisko 800 złotych. Młode kobiety zostały przez policjantów zatrzymane. Starsza usłyszała już zarzut kradzieży sklepowej. Według kodeksu karnego grozi jej nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Materiały w sprawie młodszej siostry zostaną przesłane do sądu rodzinnego. Dziewczyny oświadczyły, że kradły rzeczy na własne potrzeby.

Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż młode kobiety podejrzewane są o kradzieże sklepowe w innych miejscach. Policjanci wyjaśniają okoliczności tych zdarzeń.

