3 052 860 zł kosztować będzie kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w gminie Zaleszany.

Zadanie swoim zakresem obejmować będzie: modernizację ok. 1492 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy Zaleszany w tym wymianę ok. 1292 szt. punktów oświetleniowych poprzez wymianę dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED, przeniesienie ok. 200 szt. istniejących opraw LED do wskazanych lokalizacji.

Ponadto w planach jest wymiana ok. 1269 sztuk wysięgników na istniejących słupach, modernizacja, wyniesienie, 73 szaf oświetleniowych, wymiana i montaż bezpieczników i zacisków oraz przewodów zasilających we wszystkich oprawach, zmiana okablowania zabudowanych na słupach gniazd do oświetlenia świątecznego. Wykonawca będzie zobowiązany także do dostarczenia, montażu i uruchomienia inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w przeciągu 7 miesięcy.