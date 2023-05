Starosta Robert Bednarz nagrodził artystów z gmin powiatu niżańskiego. Wszyscy wyróżnieni to osoby szczególnie zaangażowane w działalności z zakresu kultury, upowszechniania i ochrony dziedzictwa ziemi niżańskiej. Wydarzenie było też okazją do zaprezentowania najnowszej publikacji albumowej „Powiat Niżański. Historia i współczesność” autorstwa Janusza Ogińskiego.

Obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury odbyły się 23 maja w auli LO im. S. Czarnieckiego w Nisku. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznano 7 nagród wyróżniając po jednej osobie z każdej gminy. Również nagrody za działalność na rzecz rozwoju kultury Powiatu Niżańskiego, powędrowały po jednej do każdej z gmin niżańskich (listy nagrodzonych poniżej).

Zebranie tak licznego grona osób działających w dziedzinie kultury i różnych obszarach sztuki, było doskonałą okazją do oficjalnego zaprezentowania najnowszego wydawnictwa poświęconego ziemiom powiatu niżańskiego. Publikacja „Powiat Niżański. Historia i współczesność”, to nowe wydanie albumu z 2018 roku znacząco poszerzone i uzupełnione. Inicjatorem wydania książki jest starosta niżański, Robert Bednarz.

– Ważne jest, aby poprzez różnego rodzaju strony internetowe, media społecznościowe, chwalić się bieżącymi wydarzeniami, ale nie można zapominać o tym wszystkim co miało miejsce na przestrzeni lat, nie można zapominać o naszej historii. Historia lokalna, która dotyczy miejsc dla nas ważnych, ziem naszego powiatu, to historia, którą zawrzeć można właśnie w takich publikacjach. Bardzo się cieszę, że pan Janusz Ogiński podjął się nie lada zadania żeby to wszystko zebrać w jedno opracowanie. Album zawiera nasze dzieje na przestrzeni lat, ale pokazuje także współczesność. Pokazuje to, co nam, społeczeństwu powiatu niżańskiego, udało się osiągnąć. Cieszę się także, że udało się nam w tej publikacji pokazać, jak pięknie się powiat rozwija, jak wiele inwestycji zostało zrealizowanych. Jak dużo atrakcyjnych miejsc jest na terenie powiatu – powiedział „Sztafecie” po promocji albumu starosta Robert Bednarz.

Album opisuje powiat od pradziejów po lata najnowsze. Ma atrakcyjną szatę graficzną, jest bogato ilustrowany, a jego objętość w stosunku do poprzedniego wydania wzrosła znacząco, o ok. 25 proc. Jak zapewnia starosta, publikacja będzie wykorzystywana do promocji ziem powiatu niżańskiego i trafi m.in. do rąk osób odwiedzających te strony. – Publikacja będzie wręczana różnym zaproszonym gościom. Ważne jest dla mnie też, aby trafiała do mieszkańców. Jestem przekonany, że część z nich po zapoznaniu się z jej treścią będzie mile zaskoczona, bo o wielu atrakcyjnych miejscach być może do tej pory nie wiedzieli, może niektórych faktów historycznych nie znali, może niektórych wydarzeń nie kojarzą, na pewno album jest cennym zbiorem treści historycznych opatrzonych bogato ilustracjami – mówi starosta niżański. – Zaliczam się do osób, które bardzo sobie cenią papierowe wydawnictwa. Lubię poczytać gazetę, książkę. Trzeba być otwartym na nowoczesność, na nowe technologie, ale dla mnie papierowe wydawnictwa stanowią wartość samą w sobie. Bardzo często spotykam się z tym, że ktoś kto otrzymuje upominek w postaci książki jest bardzo zadowolony. Ponadto, książka stanowi udokumentowanie pewnych treści dla potomnych.

Uczestnikom „Powiatowego Dnia Działacza Kultury” bardzo podobała się część artystyczna, w której wystąpił zespół Grupa pod Skrzydłami z Jeżowego. Muzycy działają od trzech lat, wkrótce ma się ukazać ich debiutancka płyta. Atrakcyjny stół z poczęstunkiem przygotowały panie z KGW „Nowosielczanki”.

(it)

Wyróżnieni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: Grzegorz Kumik – Cechmistrz Wtóry Bractwa Flisackiego, zaangażowany m.in. w uzyskanie wpisu „Tradycji Flisackich” na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Beata Handziak – zajmuje się szkłem artystycznym, witrażem oraz ceramiką artystyczną. Zaprojektowała i zrealizowała witraże w kaplicy Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem oraz w zakrystii kościoła parafialnego w Rudniku. Mirosława Barylska – Komendant Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, Dyrygent Orkiestry Dętej w Zarzeczu oraz Dyrygent Chóru „Echo”. Organizatorka imprez kulturalnych. Janusz Kusz – założyciel zespołu kolędniczego „Herody” z Łazor, członek zespołu obrzędowego w Łazorach. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Harasiuki. Koło Gospodyń Wiejskich „Szwedowianki” ze Szwedów – panie aktywnie uczestniczyły m.in. w akcji „Czysty Powiat Niżański”, zbiórce na rzecz Ukrainy, Jarmarku Bożonarodzeniowym. Zdobyły 1 miejsce w konkursie „Bitwa o złoty orzech” podczas „EtnoJarocin” 2022 r. oraz 2 miejsce w konkursie kulinarnym: „Grzybowe smaki” 2022 r., wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Bitwa Regionów”. Helena Pisula – artystka, malarka, „skarbnica wiedzy” o Krzeszowie. Pomysłodawczyni i projektantka Pomnika Partyzantów Ziemi Krzeszowskiej, inicjatorka powstania tablic upamiętniających zesłańców styczniowych oraz poległych podczas II wojny światowej. W 2015 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej. Ryszard Mścisz – wieloletni polonista w ponadgimnazjalnym Zespole Szkół w Jeżowem. Laureat wielu literackich konkursów i turniejów. Autor wiele publikacji, tomików, książek oraz tekstów publicystycznych. Wyróżnienia za działalność na rzecz rozwoju kultury Powiatu Niżańskiego: Sylwester Dudek – wieloletni organista w parafii Św. Jana i Św. Barbary w Ulanowie. Prowadzi chór przy GCK w Ulanowie. Klaudia Kuraś – instruktorka i choreografka zespołu „Element” przy GOKSTiR w Jarocinie, laureatka konkursów, festiwali, przeglądów. Wojciech Fus – muzyk, multiinstrumentalista, instruktor artystyczny i specjalista do spraw administracji w GOK w Krzeszowie. Uczy gry na pianinie, prowadzi zajęcia wokalne, zajmuje się photomasteringiem zdjęć, montażem materiałów video, produkcją muzyczną. Dominika Piróg – choreograf i instruktor zespołu tanecznego SARDIAN. Prowadzi zajęcia taneczne w GCK w Jeżowem. Kinga Kaczmarek – instruktor i choreograf Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek NCK „Sokół”, z którymi zdobyła wiele tytułów i wyróżnień. Tomasz Koń – instruktor ds. muzyki, prowadzi Kapelę Ludową i zespół akordeonowy „Ansambl”; uczy gry na instrumentach muzycznych. Występuje w widowiskach obrzędowych. Katarzyna Rokoszyńska – 15 lat pracowała jako akompaniator i instruktor wokalny w KDK ARKA w Racławicach. Od 2021 r. jest instruktorem nauki gry na pianinie w DK w Rudniku n. Sanem.