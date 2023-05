Przez ponad godzinę pachniało w Kamieniu niespodzianką. Do 70. minuty lider stalowowolskiej „okręgówki” przegrywał ze Stalą Gorzyce 0:1.

Pod koniec pierwszej połowy Oskar Madera pokonał Kacpra Siudaka i na stadionie w Kamieniu zrobiło się cicho. W drugiej połowie w 60. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Sokoła, jednak uderzenie Marcina Deca z jedenastu metrów obronił Bartosz Paterek. Dziesięć minut później arbiter po raz drugi odgwizdał „jedenastkę” dla gospodarzy. Tym razem do piłki podszedł Artur Łuczak i nie zmarnował okazji na wyrównanie, chociaż niewiele zabrakło Paterkowi, żeby i ten strzał obronić. Sokół do końca walczył o zdobycie zwycięskiej bramki, ale bardzo dobrze spisywała się defensywa Stali na czele z bardzo dobrze dysponowanym tego dnia w bramce Paterkiem i mecz zakończył się remisem.

W Sokole wyraźnie brakowało w tym meczu najskuteczniejszego strzelca ligi okręgowej, Kacpra Piechniaka, który pauzował z żółte kartki, a ponadto trener Chmura nie mógł skorzystać także z dwóch innych kluczowych zawodników, Tomasza Konefała i Macieja Ruraka.

Wicelider ze Stalowej Woli podejmował broniącą się przed spadkiem drużynę z Jarocina. W odróżnieniu od kilku wcześniejszych meczów, w niedzielę trener Marek Kusiak miał do swojej dyspozycji kilku graczy z pierwszej drużyny, wśród nich był Kosei Iwao. Japończyk zagrał w pierwszej połowie, miał jedną okazję do strzelenia gola, ale jej nie wykorzystał.

Stal wygrała bez większych problemów, a jedną z bramek zdobył Jakub Lebioda – syn trenera zespołu z Jarocina, Artura Lebiody. Przy trzecim golu Kuba zaliczył asystę.

Zwycięstwo odniosła także jedenastka ze Zdziar i razem z rezerwami „Stalówki” mają na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu 6 punktów straty do Sokoła.

SOKÓŁ KAMIEŃ – STAL GORZYCE 1:1 (0:1)

0-1 Madera (44), 1-1 Łuczak (71)

SOKÓŁ: Siudak – Rychel, Piekut, D.Story, Wiatr (60 Synoś), Sarzyński, Podstawek, Błajda, Smusz, Łuczak, Dec.

STAL: Paterek – M.Chara (78 Andrasik), Różański, Winiarski, Bernaś, Przepiórka, Machowski, Ivaknenenko, Falasa, Madera, Kwiatkowski

Sędziował Tomasz Kopeć. Żółte kartki: Piekut, Sarzyński, Story, Smusz – Chara, Bernaś.

STAL II – KS JAROCIN 4:2 (2:0)

1-0 Grasza (10), 2-0 Lebioda (14), (14), 3-0 Maj (72), 3-1 Oleksak (77), 4-1 Fedejko (78), 4-2 Tarka (82)

STAL: Furman (60 Chamera) – Grasza, Hudzik, Krajanowski, Omuru (46 Maj), Stępniowski (46 Filipczuk), Szifer, Lebioda, Ziółkowski (60 Panicz), Książek – Iwao (46 Fedejko).

JAROCIN: Nowak – Kobylarz, Drabik, Zadworny, Wojtusik, Muc, Oleksak, Pławiak, Ł.Szpyra, M.Szpyra, Tarka.

Sędziował Dominik Kozioł. Żółta kartka Wojtusik.

AZALIA WOLA ZARCZYCKA – LZS ZDZIARY 0:2 (0:1)

0-1 Kłos (samobójcza – 36), 0-2 Siudak (71)

AZALIA: Albrycht – Bieniasz (70 Zagaja), P.Florek, Kmiotek, Kłos (60 Sobota), Podolak, Rataj, Rutyna, Sypek, M.Florek (70 Siwiec), Halwa

ZDZIARY: Drzymała – Cichoń, Cupak, Gnidec, Jandziński, Kobylarz (61 Madej), Siudak (80 Jarosz), Wojtas (70 Gruszczyk), Startek, Urbanik, Sobiło.

Sędziował Maksymilian Ciak. Żółte kartki: Kmiotek, Halwa – Gnidec.

W pozostałych meczach 25. kolejki:

Stal ND – Unia 2:1 (0:1), Serafin (50), Sytnikov (73) – Madej (24), Olimpia – ŁKS Łowisko 0:3 (0:1), Jarosz (17), Socha (65), Wach (80), Pogoń – Tanew 4:1 (4:1), R.Drożdżal (15), Zacharyasz (24), Flis (39), Czado (40) – Piróg 45, Siarka II – Transdźwig 4:3 (2:0), Drożdżal (18), Jędrzejewski (25, 78), Krempa (45) – Kabata (52), Franus (59), Skrzek (79), Junior Zakrzów – San Kłyżów – mecz przełożony na 31 maja z powodu złego stanu boiska.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 36 – Piechniak (Sokół), 23 – Sobiło (Zdziary), 17 – Góreczny (Tanew), 16 – Stąporski (Transdźwig), 15 – A.Florek (Azalia).

26. kolejka, 27 maja: Unia – Junior (15), Łowisko – Stal ND (15), Zdziary – Siarka II (16), Stal G. – Stal II (16), 28 maja: Jarocin – Pogoń (16), San – Sokół (16), Tanew – Azalia (16), Transdźwig – Olimpia (16).