Marzeniem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli jest nowa, duża hala sportowa. Dzięki pozyskanemu rządowemu dofinansowaniu władze miasta spełnią to marzenie. Nowoczesna sala ma być gotowa na rok szkolny 2024/2025.

– Szkoła Podstawowa nr 5 nie posiada dużej sali gimnastycznej. Podczas potkań z młodzieżą, oni powiedzieli tylko jedno – chcielibyśmy mieć salę gimnastyczną. Przystąpiliśmy do prac korzystając z uruchomionego dofinansowania Programu Olimpia. Otrzymaliśmy dofinansowanie 1 mln 900 tys. złotych. Całość inwestycji to 3,5 mln złotych. Zadanie to będzie realizowane w bardzo krótkim czasie, tak aby na rok szkolny 2024/2025 ta hala gimnastyczna była otwarta – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent przyznał, że większa sala gimnastyczna dla placówki oświatowej na peryferiach miasta jest szczególnie ważna.

– To bardzo istotne, że szkoła, która czuje się tak trochę z boku, szkoła, która jest położona na osiedlach z dala od centrum Stalowej Woli, o takiej infrastrukturze marzyła. Jest to szkoła, która ma dzisiaj bardzo ciekawy program rozwojowy, to również szkoła, która będzie się rozwijać dzięki planom osiedli, które powstaną przy ulicy Energetyków – dodaje Nadbereżny.

Obiekt będzie zlokalizowany od boisk od ulicy Szkolnej w kierunku ulicy Energetyków. Ze względu na ograniczone miejsce, hala będzie trochę mniejsza, ale i tak w pełni pozwoli realizować program wychowania fizycznego.