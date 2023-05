We wtorek 23 maja odbyła się konferencja prasowa dotycząca działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Tematem spotkania było nieuzyskanie przez PKPS dofinansowania od gminy Stalowa Wola. – To jest draństwo – mówił Andrzej Szlęzak, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

– Zaprosiliśmy państwa w ten ładny dzień, w nieładnej sprawie. Można powiedzieć, że to jest PKPS-u czyli Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej kłopotów z prezydentem Stalowej Woli ciąg dalszy. Pan Daniel otrzymał kolejne pismo z Urzędu Miasta – mówił Andrzej Szlęzak.

Pismo, które otrzymał prezes PKPS Daniel Hausner dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i dystrybucją artykułów spożywczych” ogłoszonego zarządzeniem nr 14/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 stycznia 2023 roku. – Informuję, że oferta złożona przez Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z dnia 10.02.2023 r. na realizację przedmiotowego zadania nie uzyskała dofinansowania Gminy Stalowa Wola. Z informacji uzyskanych z Wydziału Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami tut. Urzędu Miasta wynika, że PKPS Zarząd Powiatowy w Stalowej Woli bezumownie korzysta z lokalu położonego w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 35 i obecnie administrator prowadzi postępowanie egzekucyjne celem jego odzyskania. Mając powyższe na uwadze oferta stała się niewiarygodna pod kątem prawidłowości realizacji zadania przez PKPS. Dziękuję za przystąpienie do otwartego konkursu ofert i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach – czytamy w piśmie podpisanym przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

Daniel Hausner zwrócił uwagę, że pismo zostało wystawione 9 marca, a do niego dotarło dopiero 17 maja. – Nie wiem co zrobi zarząd okręgowy w Krośnie, rozmawiałem z nimi, prawdopodobnie złożą odwołanie. Nie wiem czy to się nie skończy finalnie w sądzie. Z tego względu, że wymagane papiery konkursowe złożyliśmy w terminie. Po czym dostaliśmy to pismo, że staliśmy się niewiarygodni. Tylko pytanie czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu, czy 3 lata temu, 4 lata temu, 5 lat temu, też byłem niewiarygodny? Bo PKPS też nie miał umowy na ten lokal i jakoś obsługiwaliśmy mieszkańców Stalowej Woli, okolicznych gmin. Uważam, że pan prezydent na siłę chce zlikwidować PKPS. Jeżeli tak ma być, PKPS ma cierpieć przez moją osobę to rezygnuję, jeżeli jest ktoś chętny to prowadzić, proszę bardzo, zapraszam, ja wytłumaczę co i jak – mówił Daniel Hausner. Podkreślał, że w PKPS nie ma żadnego etatu, a funkcjonowanie opiera się na wolontariuszach.

– PKPS miał pół etatu, to była osoba z MOPS-u delegowana, zajmowała się ciuchami w dużej mierze. Ten etat nam zlikwidowano kilka lat temu. Tu nie ma żadnego etatu, tu są tylko wolontariusze. Z tego dofinansowania mogę zrobić umowę osobie, która przez cały rok ciężko pracuje, bo to jest od 300 do 700 ton żywności. Jak mu zrobię taką umowę raz w roku, na kwotę 3 tys. zł, po odliczeniu kosztów skarbowych i ZUS-owskich dostanie chłopak 2,2 tys. zł na rękę. A słuchy mnie tutaj doszły, że finansowane są fundacje, stowarzyszenia nie mieszczące się w Stalowej Woli – mówił Daniel Hausner.

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Szlęzak wyjaśnił, że chodzi o darowizny przekazane przez MZK podmiotom spoza Stalowej Woli.

– PKPS nie może się doprosić. A tym bardziej, że na czele stoi Daniel Hausner, który przez władze miejskie nie jest specjalnie lubiany. Chcemy uświadomić opinii publicznej, że PKPS pełni naprawdę bardzo ważną rolę – mówił Andrzej Szlęzak.

Co dalej z wydawaniem żywności potrzebującym przez PKPS? – Będę obsługiwał m.in. Pysznicę, Radomyśl, tylko boli mnie to, że nie można obsłużyć mieszkańców Stalowej Woli. Żeby wydać żywność muszę dostać skierowanie z MOPS-u. Pisałem już do wyższej instancji PKPS-u z pytaniem, czy mogę wydawać żywność osobom z innych powiatów, bo jeżeli mam za dużo żywności, to nie będę jej przetrzymywać żeby się wszystko przeterminowało, tylko będę musiał szukać innych odbiorców, a jak nie to na własny koszt będę musiał to odwieźć wszystko- mówił Daniel Hausner, prezes PKPS.

W zarządzeniu nr 74/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 07 marca 2023 roku możemy przeczytać, że zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i dystrybucją artykułów spożywczych” realizowane będzie przez Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, przy wsparciu finansowym Gminy Stalowa Wola w wysokości 36 800 zł.

We wtorek 23 maja na stronie miasta pojawiła się informacja o tym, iż PCK rozpoczyna wydawanie żywności dla mieszkańców Stalowej Woli.

Informujemy o rozpoczęciu działalności punktu wydawania żywności dla osób potrzebujących z terenu Miasta Stalowej Woli w nowej lokalizacji, przy ulicy Kwiatkowskiego 1 – Brama nr 3 HSW. Już 30 i 31 maja w godzinach od 9:00 do 15:00 Polski Czerwony Krzyż wyda żywność przygotowaną dla 228 beneficjentów zakwalifikowanych do Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. (…) Jest to miejsce bezpieczne, nieuciążliwe ze względu na brak zabudowy mieszkaniowej oraz umożliwia swobodny dojazd dostawcom żywności. W tym budynku funkcjonowała kiedyś komercyjna placówka dużego banku, co pokazuje, że jest to lokalizacja spełniająca wszystkie standardy. Miasto użyczyło ten lokal na działania związane z wydawaniem żywności na terenie Stalowej Woli.

W dniu 7 marca 2023 roku został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i dystrybucją artykułów spożywczych. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”. Podkarpacki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża – organizacja, która spełniła wszystkie wymogi formalne i dodatkowo miała w ofercie szkolenia dla beneficjentów z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz zdrowego i ekonomicznego przygotowania posiłków wygrała ten konkurs i będzie realizowała wydawanie żywności oraz wspomniane szkolenia przy wsparciu finansowym Miasta Stalowej Woli w wysokości 36 800 zł. (…) Zmiana lokalizacji punktu wydawania żywności była podyktowana wsłuchaniem się w głos mieszkańców osiedla OZET, dla których punkt wydawania darów od lat powodował duże utrudnienia. Skargi na dotychczasową formę prowadzenia punktu wydawania żywności zostały uznane za zasadne. Z uzyskanych informacji wynika, że Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje obecnie jedynie umowy dla mieszkańców gmin sąsiednich dla Stalowej Woli tj. z Gminami Radomyśl nad Sanem i Pysznica.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej. Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg, w tym: powidła śliwkowe – 0,3 kg, makaron jajeczny świderki – 2 kg, mleko UHT – 21, szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, cukier biały – 2 kg oraz olej rzepakowy. (…) W kolejnych miesiącach zgodnie z ustaleniami dokonanymi z PCK, żywność będzie wydawana w dwa ostatnie dni miesiąca.