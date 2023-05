Na bardzo długo zapamięta wyjazd do Rzeczycy Długiej drużyna Wisanu Skopanie, która w pięć minut dała sobie strzelić 3 gole.

Pierwszego już w 2. minucie, po uderzeniu Marcina Zygmunta. Trzy minuty później wynik podwyższył Marcin Młynarczyk, a w 7. minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Zygmunt i gospodarze wygrywali 3:0! W pierwszej połowie Młynarczyk raz jeszcze umieścił piłkę w bramce zespołu ze Skopania, a po przerwie piątego gola, a swojego trzeciego strzelił Zygmunt. Chwilę wcześniej honorową bramkę dla przyjezdnych zdobył Trzeciak.

Niespodzianka w Chwałowicach. Tylko jednym punktem musiał się zadowolić Jeziorak po meczu z LZS-em Wola Rzeczycka. Dla lidera bramki zdobyli: Marcin Górniak i Krzysztof Oźga, dla gości: Kamil Stańkowski 2. Wygrała za to Bukowa, na wyjeździe z Czarnymi Lipa 4:0 (Grzegorz Słowik 2, Grzegorz Szymanek, Paweł Kaczmarczyk) i zbliżyła się do Jezioraka na 5 „oczek”. Miejsce trzecie zachował KS Trenera Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola, który w ostatniej kolejce wygrał z Unią w Skowierzynie 7:1 (Skrzypek 2, Pawlik 2, Studnicki, Partyka, Szpyt – Wolak). W najbliższej kolejce Jeziorak zmierzy się na swoim boisku z Unią Skowierzyn, Bukowa podejmie LZS Wola Rzeczycka, a KSTŁK wyjedzie do Wrzaw na spotkanie ze Sanem.

W grupie II zwycięską passę kontynuuje Sparta, a z „dołka” nie może się wydostać Francesco. Jedenastka z Jeżowego wygrała piąty mecz z rzędu, a drużyna z Jelnej z pięciu ostatnich spotkań, wygrała tylko jedno, dwa zremisowała i dwa przegrała. Ostatnio wróciła z niczym z Brzyskiej Woli. Sparta natomiast pewnie pokonała na wyjeździe Sokoła Hucisko 5:2. Wyborną formą strzelecką błysnął w tym meczu Dominik Wojtanowicz, który cztery razy umieścił piłkę w bramce przeciwnika. Piąte trafienie dołożył Jacek Gielar. Dla pokonanych obydwie bramki zdobył Łukasz Stępień.

W tabeli na prowadzeniu Sparta Jeżowe – 43 pkt, drugie miejsce zajmuje Francesco – 39 pkt. Tylko te dwie drużyny liczą się wciąż w walce o awans. W najbliższej kolejce Sparta zmierzy się na wyjeździe z Podlesianką, a zespoł z Jelnej podejmować będzie Advit.