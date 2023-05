Najstarsza szkoła podstawowa w Stalowej Woli kilka dni temu obchodziła wyjątkowy jubileusz. 85 lat, czyli tyle samo co miasto Stalowa Wola, ma Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wacława Górskiego. Placówka od dziesięcioleci kształci, wychowuje kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta, za co należą jej się podziękowania i prezent, którym będzie duża i nowoczesna hala sportowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli jest najstarszą placówką oświatową w Stalowej Woli. Powstała w 1938 roku. Od początku pracowało w niej wielu wspaniałych nauczycieli, pedagogów, którzy tutaj rozpoczynali swoją pracę, przez długie lata byli z nią związani i tworzyli trzon kadry stalowowolskiej oświaty. Pierwszym dyrektorem szkoły był Wacław Górski. Szkoła Powszechna w Stalowej Woli, wtedy siedmioklasowa liczyła jedenaście oddziałów, w których uczyło się 384 dzieci, a ich liczba stale się powiększała.

„Tylko życie przeżyte dla innych, warte jest by je przeżyć” – te słowa Wacława Górskiego były mottem przewodnim jubileuszowych uroczystości, które odbyły się 19 maja.

– Stworzyliśmy taką szkołę, którą widzimy dzisiaj, przyjazną, klimatyczną, jak się wchodzi do niej to się to czuje, szkołę otwartą, tętniącą życiem, szanującą tradycje. Dzisiaj to jest szkoła piękna z zewnątrz i piękna w środku. Dla nas uczeń zawsze był i jest najważniejszy – mówiła Małgorzata Kalinka, która PSP nr 1 kieruje od 2006 roku.

Jubileusz zgromadził wiele osób związanych ze szkołą. Oprócz obecnych uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych, pojawili się: absolwenci placówki, byli pedagodzy, przyjaciele szkoły, władze Stalowej Woli, parlamentarzyści, stąd gratulacji i życzeń nie było końca. Prezydent Lucjusz Nadbereżny w wyjątkowy sposób podkreślił znaczenia „jedynki” dla Stalowej Woli.

– To wyjątkowa szkoła bo tak jak zaczęła się historia miasta Stalowej Woli 85 lat temu, tak samo płynie historia tej szkoły. To pokazuje świadomość budowniczych miasta Stalowej Woli, że budując zakłady przemysłowe, zaczęli również od budowy szkoły, ale co istotne, szkoły budowanej nie tylko w sposób fizyczny, a w sposób wyjątkowy, dlatego że nauczyciele, kierownik szkoły pan Wacław Górski to osoba o niezwykłych kompetencjach pod względem naukowym, ale jeszcze bardziej pod względem wychowania, zasad patriotycznych. Ta szkoła ma olbrzymie znaczenie pod względem rozwoju naszego miasta. To tutaj również rozpoczynała się historia muzyczna, Chór Cantus, Steczkowscy, działania orkiestry dętej, działalność kulturalna, wychowawcza – powiedział Nadbereżny.

Skoro to tak niecodzienne urodziny, to prezydent postanowił wręczyć uczniom i nauczycielom prezent, o którym marzą od wielu lat. Tym prezentem jest nowoczesna hala sportowa.

– Wyjątkowy prezent na to 85-lecie, dlatego, że szkoła, która nie ma do tej pory dużej hali gimnastycznej, dzięki rządowemu programowi Olimpia, budowy lekkich hal gimnastycznych, rozpocznie budowę dużej hali sportowej. Miasto Stalowa Wola otrzymało dofinansowani 2 mln 150 tys. złotych, dzięki temu nakładem ponad 3 mln 600 tys. złotych wybudujemy halę sportową – poinformował prezydent.

Po części oficjalnej piątkowego jubileuszu, przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczniów PSP nr 1. Były tańce, śpiewy, recytacje. Tym programem dzieci i młodzież przypomnieli początki powstawania szkoły. Następnie wokół szkoły odbył się piknik, któremu towarzyszyło wiele atrakcji.

Jedną z nich było wkopanie kapsuły czasu, która ponownie zostanie otwarta na stulecie szkoły.