Jak za dawnych lat, a kto wie może i lepiej, prezentuje się teraz XVII-wieczny dwór rodu Mniszchów w Bielinach (gmina Ulanów). Jedna z piękniejszych rezydencji naszego regionu głównie dzięki Funduszom Norweskim, została gruntownie odrestaurowana. Prace trwały blisko dwa lata i kosztowały ponad pięć milionów złotych.

Sześć lat temu samorząd gminy Ulanów odkupił zespół dworsko-parkowy od ostatnich właścicieli. Budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Otoczenie też pozostawiało wiele do życzenia. Władze gminy zdecydowały się więc na kompleksowy remont.

– Warto było czekać. Odkąd kupiliśmy ten dwór w Bielinach od pani dr Bożeny Wrzos i pana dr Ryszarda Napierały, staraliśmy się o środki na jego wykończenie. Udało się pozyskać środki z Funduszy Norweskich. I tak właśnie wygląda dwór po remoncie. To kosztowało w sumie około 5 mln 600 tys. złotych, łącznie z wyposażeniem, wyremontowaniem obiektu, i całego zespołu dworsko-parkowego, czyli parku o powierzchni 4 hektarów, w tym trzech stawów i tego budynku – mówi burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Dwór wygląda okazale, dzięki iluminacji można podziwiać go również nocą. Wnętrze budynku zostało wykończone i wyposażone zgodnie ze stylem panującym w XVII wieku. Stworzono miejsce na stałą wystawę Kultury Dworskiej, sale muzealne prezentujące historię Bielin oraz rodów szlacheckich, które władały dobrami Bielin. Z kolei rozległy park pięknie usytuowany, z bogatym zadbanym drzewostanem, wzbogacony trzema stawami, alejkami, małą architekturą i oświetleniem jest od teraz doskonałym miejscem do spacerów i wypoczynku dla mieszkańców gminy i nie tylko.

– Gmina otwiera się turystycznie. To jest zespół dworsko-parkowy połączony z muzeami, które znajdują się w Ulanowie. Wykonaliśmy też ciąg rowerowo-pieszy od Ulanowa do Bielin, który biegnie przez ten park, do drogi powiatowej, którą przejęliśmy jako drogę gminną i gdzie będziemy wykonywać most w celu połączenia się z gminą Rudnik – dodaje burmistrz Ulanowa.

Oficjalne otwarcie zespołu dworsko-parkowego odbyło się w niedzielę, 21 maja. Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Bielin i innych miejscowości w gminie Ulanów, pojawili się też zaproszeni goście: parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie ze świata kultury. Wśród nich był wiceminister infrastruktury, poseł RP Rafał Weber, któremu władze Ulanowa zawdzięczają pomoc w pozyskaniu funduszy na remont obiektu.

– Pamiętamy jak ten budynek wyglądał przed remontem, bez szyb, stropy podrapane. A teraz po dwóch latach ogromne wrażenie, zarówno to co widzimy z zewnątrz, ale i w wewnątrz. Budynek jest teraz wypełniony eksponatami i będzie służył jako miejsce historii. Też jako miejsce, które będzie pokazywało lokalną tożsamość, tradycję. Bieliny to miejscowość związana z rodem Mniszchów. Tutaj mieszkali, prowadzili lekcje i kształcili lokalną społeczność. Cieszę się bardzo, że po wielu, wielu latach udało się ten dworek odrestaurować – mówi Rafał Weber.

W minioną niedzielę, wszyscy zgromadzeni mogli nie tylko spacerować alejkami parkowymi, ale też zwiedzać stylowo urządzone sale dworskie. Nie zabrakło też atrakcji w dworskim stylu jak pokaz tańców i widowisko historyczne w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Główną muzyczną atrakcją był natomiast koncert Anny Jurksztowicz, piosenkarki znanej z takich utworów jak: „Hej, Man!”, „Stan pogody” czy „Na dobre i na złe”.