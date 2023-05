Gmina Zaleszany rozstrzygnęła przetarg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 101524R ul. Floriańska i ul. Ogrodowa w miejscowości Pilchów. Oferty złożyło pięciu wykonawców. Realizację zadania powierzono firmie z Głogowa Małopolskiego, która wyceniła wartość inwestycji na 544 061,31 zł.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – W tym przypadku to jest droga w miejscowości Pilchów, dwie ulice Ogrodowa i Floriańska, dość strategiczna, bo ona łączy się z drogą, która trafia do lotniska. Cieszymy się, że co roku gmina Zaleszany jest dostrzegana i te środki trafiają do naszej gminy – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 101524R, ul. Floriańska i ul. Ogrodowa w miejscowości Pilchów na odcinku blisko 1 km. W ramach przebudowy na odcinku o długości 300 metrów przewidziano poszerzenie jezdni do 3,5 m, a na odcinku blisko 400 metrów zaprojektowano poszerzenie jezdni do 4,0 m.

Zaprojektowano wzmocnienia istniejącej podbudowy poprzez wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, wykonanie nawierzchni jezdni na poszerzeniu poprzez wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, dolnej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, obustronnych o szerokości 75 cm i grubości 15 cm.