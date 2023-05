Marta Kania – żeglarka, kapitan jachtowy, podróżniczka, której gitara towarzyszy zarówno w rejsach, jak i lądowych wędrówkach zaprezentuje się w czwartek, 25 maja podczas występu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Usłyszymy jej „piosenki wodą pisane” oraz podróżnicze opowieści przeplatane pokazem zdjęć. Początek wydarzenia – godzina 18.00, sala konferencyjna Biblioteki Głównej.

– Czerpię inspiracje z podróży, zdarzeń, spotkań, zawartych przyjaźni. Piszę wiersze oraz piszę i komponuje piosenki, które przesycone tematyką wody i z lekkością wpisują się w różne nurty muzyczne, takie jak piosenka żeglarska, turystyczna czy poezja śpiewana – na swój autorski koncert zaprasza Marta Kania.

Jej debiutancka płyta „Piosenki Wodą Pisane” ujrzała światło dzienne w 2021 roku podczas 40 –lecia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie – to marzenie, które na realizację czekało wiele lat. Kiedy jednak zdecydowałam się stanąć w festiwalowe szranki, a piosenki trafiły do szerszego grona odbiorców, spotkały się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem przez publiczność i jury. Marta Kania zdobyła za swoją twórczość wiele nagród i wyróżnień, a doping przyjaciół stał się motywacją do podjęcia decyzji o nagraniu kolejnej autorskiej płyty, nad którą prace właśnie rozpoczęła. Do udziału w projekcie zaprosiła utalentowanych muzyków, których można usłyszeć na pierwszej płycie w ciekawych aranżacjach Jacka Zameckiego.

„Piosenki Wodą Pisane” dostępne są na Spotify i w serwisie YouTube. Podczas koncertu będzie można nabyć płyty z autografem i dedykacją.