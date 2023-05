Kolejne podwórko w Stalowej Woli zostanie zrewitalizowane. Miasto szuka wykonawcy projektu przebudowy terenów przyblokowych przy ulicy 1 Sierpnia 7 i Dmowskiego 6 w Stalowej Woli.

Zasadniczy zakres prac obejmuje m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej terenu objętego pracami projektowymi, projekt remontu nawierzchni dróg dojazdowych i parkingów, nawierzchni chodników, monitoringu wizyjnego terenu, opracowanie dwóch różnych koncepcji zagospodarowania terenu przy prowadzeniu bieżących konsultacji z mieszkańcami.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni, opracowanie projektu gospodarki drzewostanem, który powinien przewidywać jak największe zachowanie istniejącej zieleni, pozostającej w dobrym stanie fitosanitarnym i mogącej dalej spełniać swoje funkcje i wkomponowanie jej w nowe zagospodarowanie terenu. Projekt powinien wskazywać, które i ile drzew jest do zachowania, do usunięcia ze względów sanitarnych, do usunięcia ze względu na kolizję z projektem zagospodarowania terenu, wskazać, ile drzew wymaga uzyskania decyzji zezwolenia na usunięcie. Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy zieleni zawierający zabezpieczenie drzew na placu budowy oraz plan późniejszej pielęgnacji zieleni, projekt nasadzeń zastępczych do wniosku o zezwolenie na usunięcie.

Prace projektowe obejmują także ławki, ogródek społeczny, obudowanie pergoli śmietnikowej zielenią, wiatę rowerową, nawiązanie poprzez dobór nawierzchni, dobór gatunkowy roślin, małej architektury, kolorystyki, materiałów do oryginalnych założeń modernizmu z zachowaniem oryginalnego charakteru i stylistyki, przy jednoczesnym dostosowaniu się do obecnych potrzeb oraz zaprojektowanie zbiornika na przechwytywanie wody deszczowej do podlewania ogródka społecznego. Zostaną także ustawione lustra drogowe na wyjazdach z parkingów.