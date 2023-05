W Stalowej Woli już po raz siódmy, a w Nisku po raz dziesiąty, Niepubliczne Przedszkole „Chatka Misia” i „Dom Misia” zorganizowały akcję tworzenia książeczek przez przedszkolaków. W tym roku tematem przewodnim była książka „Chłopiec, kret, lis i koń” Charliego Mackesy.

Przedszkolaki wraz z nauczycielkami tworzyli książki w oparciu o wartości uniwersalne zawarte w książce, która była podstawą tegorocznego plebiscytu.

– Wybrane zostały cytaty z książki „Chłopiec, kret, lis i koń” na podstawie, których dzieci tworzyły książeczki. Ogólnie chodzi o takie postawy jak dobro, miłość, odwaga. Natomiast celem naszego przeglądu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie wyobraźni, wspieranie postaw ważnych dla dzieci. Co roku mamy inny temat. Dzieci bardzo chętnie biorą udział. Z pomocą nauczycieli tworzą tekst i ilustracje – mówi Agnieszka Sudoł z Niepublicznego Przedszkola „Dom Misia” w Nisku.

Zarówno w Stalowej Woli jak i w Nisku w tegorocznej akcji „Książka czeka na przedszkolaka” udział wzięło pięć przedszkoli. Dzieci bardzo się postarały tworząc ilustracje i wymyślając wspólnie z nauczycielkami ciekawe historie.

– Dzieciom dużą przyjemność sprawiło przygotowanie ilustracji do książek, bo to jest to co dzieci lubią najbardziej. Temat w tym roku też jest ciekawy, mówi o wartościach takich jak dobro, pomoc, siła, miłość czy odwaga. W przedszkolu bardzo często o tym rozmawiamy – mówi Katarzyna Siembida z Niepublicznego Przedszkola „Chatka Misia” przy ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli.

– Dzieci chętnie podchodzą do takich zajęć. Dla nich jest to okazja, żeby kształtować kreatywność, pomysłowość, fantazję. Mogą się wcielić w rolę poety, wykazać swoimi zdolnościami plastycznymi – dodaje Paulina Żelichowska z „Chatki Misia” przy ulicy Okulickiego w Stalowej Woli.

Podczas finału plebiscytu dzieci w sposób ciekawy zaprezentowały swoje książeczki. Następnie każde przedszkole wylosowało jedną z wartości, jak dobro czy miłość i miało za zadanie opowiedzieć, co kojarzy im się z daną wartością.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.