17 maja nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.

Oferty złożyło pięciu Wykonawców:

– MIRBUD S.A., Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, cena 267 817 030,83 zł, okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.

– Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, Drogowców 1, 39-200 Dębica, cena 233 869 349,36 zł, okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.

– Lider: PBI Infrastruktura S.A. (PBI Infrastruktura S.A.), Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, pozostali Wykonawcy: PBI WMB Sp. z o.o., Błonie 8, 27-600 Sandomierz, Inżynieria Rzeszów S.A., Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, cena 195 844 334,83 zł, okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.

– STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena 258 732 921,85 zł, okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.

– P.H.U.B. Piotr Pawlica, ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów, cena 285 254 620,26 zł, okres gwarancji i rękojmi – 7 lat.

Zadanie podzielone jest na trzy etapy. Etap I, to wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi nr 1 (od km 0+000 do km 2+716)”. Etap II zawiera prace projektowe i roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych: rozbudowa ulicy Przyszowskiej – drogi gminnej nr G101072 R na długości ok. 2,647 km, budową skrzyżowań: z drogą 1, z drogami 4, 3 i 5 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Bojanowską, droga 4, przebudowa linii 110kV. Zakres prac obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, wybudowanie obiektu zgodnie z założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem. Przedmiotem etapu III są prace projektowe związane z zaprojektowaniem dróg gminnych publicznych: skrzyżowanie ul. Przyszowskiej z ul. Bojanowską (droga powiatowa nr 1027R), droga 1- odcinek od skrzyżowania z drogą 4 do skrzyżowania z ul. Przyszowską, droga 2 wraz z budową skrzyżowania z ul. Grabskiego, droga 3, droga 5 wraz z budową skrzyżowania z drogą 2, droga 6 wraz z budową skrzyżowania z ul. Mireckiego. Zakres prac obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 214 000 000,00 zł.