5 kolejek pozostało do zakończenia rozgrywek w 4 lidze i coraz mniej szans pozostało drużynie Sokoła Nisko, żeby uratować się przed spadkiem. Na dzisiaj z ligi spada 5 drużyn: LKS Skołoszów, Wólczanka, Stal II Mielec, Sokół Nisko i Korona Rzeszów. „Spokojne” miejsce zajmuje Igloopol. Drużyna z Rzeszowa traci do niego 5, a Sokół Nisko 10 punktów. Walczyć należy jednak do samego końca!

Sokół mecz 29. kolejki rozegrał już w piątek, 19 maja. Rywalem naszej drużyny była Wólczanka. Spotkanie z outsiderem dobrze ułożyło się dla piłkarzy z Nisko. W 8. minucie, po rozegraniu rzutu rożnego, piłka trafiła do Michała Mistrzyka, a ten huknął z podbicia z kilkunastu metrów i piłka wylądowała pod poprzeczką.

Po objęciu prowadzenia Sokół skoncentrował się na defensywie. Wólczanka przejęła inicjatywę, ale poza większym posiadaniem piłki, nic więcej z tego nie miała. W zasadzie, do przerwy tylko raz zagroziła na poważnie Sokołowi, kiedy jego obrońcy pozwolili oddać strzał Podolakowi. Ten jednak trafił w Polita.

Do 76. minuty Sokół prowadził i skutecznie odpierał ataki miejscowych. Wtedy jednak dał o sobie znać Krzysztof Pietluch. Doświadczony snajper, który zimą przymierzany był do gry w Sokole, uderzył nie do obrony z pola karnego i doprowadził do remisu. Pięć minut później, 32-latek, który występuje w Wólczance nieprzerwanie od 11 lat, zdobył drugą bramkę dla swojego zespołu. Celnie „główkował”, zamykając na „dalszym” słupku dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Sokół zerwał się do ataku. Po strzale Piotra Młynarczyka piłka trafiła w poprzeczkę, za chwilę przed szansą zdobycia bramki stanął Mistrzyk, ale i jemu nie udało się wpakować piłki do bramki. W końcu zrobił to w zamieszaniu podbramkowym, wprowadzony w 80. minucie na boisko Filip Moskal i spotkanie zakończyło się remisem.

WÓLCZANKA – SOKÓŁ NISKO 2:2 (0:1)

0-1 Mistrzyk (8), 1-1 Pietluch (76), 2-1 Pietluch (81), 2-2 F.Moskal (90)

WÓLCZANKA: Świder – Roga, Walat, Kloc, Michalski, Błonarowicz (46 Kapusta), M.Olejarka (70 Halamaka), Paczocha, Gonzalez, Podolak, Pietluch.

SOKÓŁ: Polit – Kasia, Drelich, Gnatek, Bigas, M.Pyryt (80 Moskal), D.Pyryt (74 Serafin), Dziopak, Bednarz (80 Marut), Omuru (78 Młynarczyk), Mistrzyk.

Sędziował Albin Kijowski (Krosno). Żółte kartki: Kloc, Michalski, Podolak – Drelich.

W pozostałych meczach 29. kolejki: Wisłok – Igloopol 2:0 (1:0), JKS – Skołoszów 1:0 (0:0), Polonia – Cosmos 1:4 (0:1), Stal II Rz. – Sokół KD 0:1 (0:1), Korona – Karpaty 1:3 (1:2), Głogovia – Izolator 0:1 (0:0), Stal Ł. – Legion 1:2 (1:0), Lecha – Stal II M. 1:0 (0:0).

Tabela za http://www.regiowyniki.pl