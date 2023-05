Sympatycy Kresów ze Stalowej Woli przekazali kilka tygodni artykuły medyczne, chemiczne i żywnościowe. Pomoc trafiła do 3 szpitali wojennych w Charkowie. Wszystko zawiózł na miejsce ksiądz Michał Prokopiw ze zgromadzenia księży michalitów.

Zbiórkę i zakup potrzebnych artykułów zorganizowało Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach ze Stalowej Woli. Najbardziej potrzebne były proszki do prania białych i kolorowych ubrań oraz materiały medyczne. Dzięki ofiarności księdza Michała Prokopiwa, posługującego w szpitalach wojskowych, dary trafiły do Charkowa. Dzielny kapelan sam przewozi wszystkie rzeczy busem. W ubiegłym roku przemierzył w ten sposób ponad 40 tysięcy km.

Tym razem transport zawierał przede wszystkim środki do prania, ponad 320 kg. To bardzo potrzebne rzeczy w szpitalach, stąd już jest prośba o kolejne wsparcie, chodzi głównie o proszki do prania białej bielizny. Ponadto, bardzo potrzebne są wkręty do drewna o długości 3 cm, 5 cm i 7 cm. Każdy to chciałby pomóc w ich zakupie może skontaktować się z prezesem Stowarzyszenia, Henrykiem Lubojańskim, pod numerem telefonu 664 420 859 lub 667 150 875.

