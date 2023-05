W powiecie niżańskim szykują się nowe, duże inwestycje drogowe i nie tylko. W gminie Harasiuki będzie to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858, a w gminie Ulanów remont trasy w Wólce Tanewskiej, budowa czterech zbiorników retencyjnych i otwarcie ciągu rowerowo-pieszego od Ulanowa do Bielin. Umowy na realizację tych zadań zostały podpisane 15 maja w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

Inwestycja w gminie Harasiuki zakłada przebudowę pięciokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej biegnącej przez miejscowości: Kusze, Harasiuki i Łazory – do granicy województwa podkarpackiego.

– Jest to odcinek drogi wojewódzkiej, ponad pięć kilometrów i dwieście metrów, w czterech odcinkach zadaniowych. Całe zadanie rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Sieraków. Będzie ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, dwukilometrowy chodnik w miejscowości Rogóźnia i odnowa nawierzchni – mówił Krzysztof Kiszka, wójt gminy Harasiuki.

Konieczność remontu tej drogi oprócz mieszkańców, władz gminy, widzą również parlamentarzyści, dzięki którym udało się pozyskać środki na remont.

– Droga wojewódzka to chyba główna oś komunikacyjna przebiegająca przez gminę. Droga wymaga interwencji, wymaga poprawy, dobudowy infrastruktury dla pieszych, rowerzystów, ale też wymaga poprawy nawierzchni i to wszystko w ramach kontraktu wartego ponad 6 mln 600 tys. złotych. Takie gminy jak Harasiuki położone z dala od ośrodków powiatowych muszą mieć również warunki do tego, aby tutaj była możliwość zakładania działalności gospodarczych, również dużych przedsiębiorstw, bo to oczywiście wpływy podatkowe, ale też miejsca pracy – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Z kolei obecna podczas podpisywania umowy na remont radna Sejmiku Województwa Kamila Piech, podkreśliła, że zadanie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego montażu finansowego.

– Ta inwestycja i oczywiście montaż finansowy to przykład bardzo dobrej współpracy na płaszczyźnie samorządu gminnego, województwa, ale przede wszystkim ogromne wsparcie i środki rządu polskiego – dodała radna.

Na ten montaż finansowy składają się środki z Polskiego Ładu w wysokości ponad 4 mln złotych, blisko 1,9 milina przekazane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i ponad 900 tysięcy złotych wyłożone z budżetu gminnego przez Harasiuki.

Prace modernizacyjne mają zacząć się pod koniec roku i potrwają sześć miesięcy.

Z kolei tego samego dnia w Ulanowie, podpisano umowę na remont drogi w Wólce Tanewskiej oraz budowę czterech zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Bukowina, Dąbrówka, Bieliny i Bieliniec.

– Prace ruszą w czerwcu tego roku i potrwają około dwunastu miesięcy. Zbiorniki znaczenie mają takie, że chcemy gromadzić jak najwięcej wody, żeby ta woda nie odpływała tylko była gromadzona na miejscu w celach retencyjno-rekreacyjnych – informuje burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Dofinansowanie z programu Polski Ład na to zadanie wynosi 6 mln złotych.

– Nie byłoby możliwe, żeby realizować w tak wielkim zakresie, tak wiele inwestycji gdyby nie instrumenty, których my samorządowcy, z których możemy korzystać, możemy pozyskiwać środki na realizację tych inwestycji. To oczywiście Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to program inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu, to Fundusz Inwestycji Lokalnych – mówił starosta niżański Robert Bednarz.

Głównym punktem poniedziałkowej konferencji było jednak otwarcie ciągu rowerowo-pieszego od Ulanowa do Bielin o długości 6,6 km.

– Udało się pozyskać dofinansowanie na budowę tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 mln, jak również dofinansowanie z budżetu powiatu w kwocie 1 mln 400 tys. złotych a pozostała kwota to środki własne z budżetu gminy Ulanów. Ogólna wartość tego zadania to 4 mln 800 tys. złotych. To zadanie rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. W tym roku została tylko kosmetyka, bo nie udało się posprzątać terenu, i w niektórych miejscach położyć asfaltu przy ściekach. W tym zadaniu również była realizowana ulica parkowa w Bielinach. Także ten ciąg rowerowo-pieszy mamy od Ulanowa do Bielin łącznie z zespołem dworsko-parkowym w Bielinach – powiedział Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa.

W planach są kolejne inwestycje, między innymi budowa nowych ścieżek rowerowych w gminie i powiecie. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie zarówno mieszkańców jak i turystów.