Dokładny budżet projektu jakim Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze budowę 360 przyszkolnych hal sportowych w ramach pierwszego naboru wyniesie 730 154 942 zł! Budowa pierwszych hal przewidziana jest do realizacji jeszcze w 2023 r.

Sukces pierwszego naboru to niewątpliwie efekt starannie przeprowadzonego pilotażu, który pozwolił nam dostosować docelowy Program do oczekiwań samorządowców. Cieszę się, że jeszcze w tym roku przy szkołach na terenie całego kraju powstanie pierwszych kilkadziesiąt zadaszonych, pełnowymiarowych hal sportowych. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie Programem już dzisiaj chcę zapowiedzieć kolejna turę naboru, w ramach którego wnioski na realizację będzie można składać od 1 do 30 czerwca br. Tym samym chcę podtrzymać deklarację naszej determinacji w realizacji Programu Olimpia, dopóty, dopóki każda polska gmina nie wybuduje w pełni funkcjonalnej hali sportowej przy każdej polskiej szkole

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Warianty wykonawcze przyszkolnych hal Olimpia

Wśród wariantów wykonawczych hal Olimpia dopuszczalne są:

zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową;

zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową;

zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej.

Pierwsze dwie technologie polegają na budowie konstrukcji stalowej lub drewnianej z drewna klejonego warstwowo nad całą powierzchnią boiska wielofunkcyjnego. Konstrukcja składa się z połączonych ze sobą łuków nakrytych wielowarstwową powłoką membranową (np. z PCW). Zaletą tego typu technologii może być zastosowanie rozsuwanych kurtyn/żaluzji po bokach hal, co pozwala latem zapewniać naturalną wentylację i de facto warunki gry na świeżym powietrzu.

Trzecim wariantem jest metalowe zadaszenie o konstrukcji samonośnej. Konstrukcja tego typu wykorzystuje powłoki wykonane z łączonych ze sobą prefabrykowanych profilowanych modułów metalowych.

Hale powinny być wzniesione nad boiskami wielofunkcyjnymi o nawierzchni poliuretanowej lub z krótkiej trawy przeznaczonej dla takich boisk. Przy projektowaniu należy również rozważyć zasadność budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego czy też łącznika ze szkołą, przy której powstać ma hala.

Założenia Programu Olimpia

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Kolejny nabór już w czerwcu 2023r.

Biorąc pod uwagę sukces pierwszego naboru do Programu, ogłaszamy kolejną jego turę!

Wnioski na realizację przyszkolnych hal z Programu Olimpia będzie można składać od 1 do 30 czerwca 2023 r. Nabór odbędzie się na identycznych zasadach jak pierwsza tura.

Warunki programu oraz zasady naboru określają Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” oraz regulamin naboru.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

http://www.gov.pl/web/sport/protokoly-z-posiedzen-zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych-ze-srodkow-budzetu-panstwa–program-olimpia2