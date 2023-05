Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza już w najbliższą niedzielę, 21 maja, na rozpoczynający się cykl niedzielnych, bezpłatnych wycieczek po Rozwadowie i Charzewicach. Przewodnicy, którzy ukończyli kurs organizowany przez Miasto Stalowa Wola, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Fundację Dionizego Garbacza Stalovianum będą oprowadzać wszystkich chętnych, ukazując ciekawe obiekty w Rozwadowie i Charzewicach i opowiadać o ich dziejach.

– Kursy na Przewodników Miejskich po Rozwadowie i Charzewicach dały Mieszkańcom Stalowej Woli i turystom wspaniale przygotowanych i zaangażowanych Przewodników, którzy z wielką pasją podczas kolejnych wycieczek przekażą uczestnikom wiedzę na temat naszego Miasta, zainteresują ciekawostkami i pokażą najpiękniejsze miejsca w najstarszych dzielnicach Miasta. Jestem przekonany, że wspólne odkrywanie nieznanych miejsc oraz poznawanie dziejów będzie wspaniałą formą spędzania niedzielnego popołudnia – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Pierwsza wycieczka po Rozwadowie odbędzie się w niedzielę, 21 maja 2023 roku. Zbiórka chętnych o godzinie 16:00, przy studni na Rynku w Rozwadowie. Temat spaceru: „W rozwadowskim sztetlu” nawiązuje do żydowskiej przeszłości Rozwadowa. Czas trwania wycieczki to ok. 1,5 godziny. Wstęp wolny, nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Następne wycieczki planowane są na kolejne niedziele, aż do połowy października. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zaproszenia.