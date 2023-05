Leonard Pawelec – mieszkaniec Stalowej Woli i podopieczny Fundacji Votum w wyniku nieszczęśliwego wypadku, musi walczyć o swoją sprawność. Leonard to młody chłopak, przed którym życie stało otworem, pełen marzeń i planów na przyszłość, które tak brutalnie zweryfikowała nowa rzeczywistość. Cenił każdą chwilę spędzoną z najbliższą mu osobą babcią, która samotnie go wychowuje… Tymczasem teraz każdy dzień to ból i intensywna rehabilitacja, aby odzyskać dawne życie.

Leonard w grudniu skończył 19 lat, miał przed sobą całe życie. Kończył szkołę, w maju miał zdawać maturę, rozpoczął kurs na prawo jazdy. Wkraczał w dorosłe życie z głową pełną marzeń i planów na przyszłość. Jednak nieszczęśliwy wypadek wszystko przekreślił…

Podczas letniego wypoczynku z przyjaciółmi nad wodą doszło do tragedii. Na pływającego Leonarda przypadkowo skoczyła inna osoba. Te sytuacja okazała się tragiczna w skutkach. Doznał on porażenia czterokończynowego (Tetraplegia).

Podtopienie, przerwany oddech, złamanie, zapalenie płuc, gorączka… Leon wiele dni walczył, by zostać na tym świecie… Od tamtego feralnego dnia trwa walka o przywrócenie mu, choć w małym stopniu dawnego życia.

Aktualnie Leonard przebywa na turnusie rehabilitacyjnym, gdzie pod okiem najlepszych specjalistów prowadzone są codzienne terapie i rehabilitacje, mające na celu poprawę jego sprawności.

Od wypadku minął już prawie rok, a sytuacja Leonarda nie uległa dużej poprawie… środki jakie udało się zgromadzić do tej pory na bieżąco wykorzystywane są na jego rehabilitację.

Ostatnie środki, jakimi dysponuje babcia wystarczą na pokrycie kosztów turnusu tylko do 14 czerwca! Po tym czasie Leonard straci szanse na kontynuacje rehabilitacji w miejscu, gdzie do tej pory tak bardzo mu pomagano! Jedno jest pewne – tylko kontynuacja treningów może dać szanse na powrót do samodzielności. Leonard każdego dnia pokazuje ile drzemie w nim siły i samozaparcia! Dzięki dużemu wsparciu ze strony szkoły, pomocy klasy oraz wychowawczyni ukończył szkołę! Z racji jego trudnej sytuacji zdrowotnej nie udało się podejść do egzaminów maturalnych, ale żywimy nadzieję, że w przyszłości będzie miał szanse to nadrobić!

Fundacja Votum założyła zbiórkę na portalu siepomaga.pl. Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/leonard-pawelec

Podopiecznego Fundacji można wesprzeć również poprzez wpłaty na jego subkonto:

Oraz dokonując przelewu na konto fundacji Votum:

32 1500 1067 1210 6008 3182 0000

z dopiskiem: Leonard Pawelec