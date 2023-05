Mieszkańcowi gminy Krzeszów postawiono zarzut znęcania się nad rodziną. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przypominamy, że przemoc jest przestępstwem ściganym urzędu – jeśli widzisz że ktoś z otoczenia doświadcza przemocy – reaguj, powiadom służby.

W miniony poniedziałek, 15 maja, przed godz. 15 policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali zadysponowani do przeprowadzenia interwencji domowej zgłoszonej na terenie gminy Krzeszów. Na miejscu mundurowi ustalili, że 48-latek wszczął awanturę w miejscu zamieszkania, a w toku czynności okazało się, że mężczyzna ma niebieską kartę sporządzoną wskutek znęcania się nad rodziną. Pomimo że mieszkaniec gminy Krzeszów uciekł z domu przed przybyciem funkcjonariuszy został wkrótce przez nich zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 48-latkowi zarzutów dotyczących znęcania się nad żoną. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru zobowiązując go do stawiennictwa w wyznaczone dni w jednostce Policji, nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Za to przestępstwo grozi mężczyźnie kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują – jeżeli wiesz, że komuś z otoczenia dzieje się krzywda nie czekaj – powiadom służby. Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą – to przestępstwo ściganie z urzędu.