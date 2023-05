„Baśnik” rodzinnego parku tematycznego Magiczne Ogrody ma szanse na zdobycie nagrody lub wyróżnienia w prestiżowym konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Towarzystwo co roku, od 62 lat, nominuje książki o szczególnie wysokiej wartości wizualnej i koncepcyjnej. Czy nagroda przypadnie w tym roku opowieści o Zoranie i Aragu?

Baśnik to opowieść o miłości, przyjaźni i zazdrości. Ta historia stała się inspiracją do powstania Magicznych Ogrodów, rodzinnego parku tematycznego leżącego w sercu Lubelszczyzny. Baśnik to owoc wielkiej wrażliwości jej autorów i wielu miesięcy pracy. Sylwia Kołsut, Karolina Dejneko są autorkami tekstu książki, ilustracje do niej wykonał Jakub Pieleszek. W gronie twórców jest także Agnieszka Matecka, graficzka komputerowa, oraz lubelska drukarnia Petit.

Można powiedzieć, że jest to klasyczna baśń w arcynowoczesnej oprawie. Wszystko za sprawą symbolicznych ilustracji, niezwykłego doboru kolorów, wycinanek i elementów wypukłych. „Baśnik Magicznych Ogrodów” to książka inne niż wszystkie. Z powodu jej graficznej atrakcyjności, możliwości wielostopniowej interpretacji, a także formatu. Zawiera wiele elementów oryginalnych, w tym czcionkę, która została stworzona specjalnie dla tego wydawnictwa. Książkę można nabyć w sklepie z pamiątkami w Magicznych Ogrodach.

Dlaczego powyższa nominacja jest tak znacząca? Od kilku lat zdobywcy dyplomów opatrują książki na targach banderolą „Nagroda główna w Konkursie PTWK” – jako znakiem najwyższej jakości.

Wśród książek nominowanych do nagród i wyróżnień 63 Konkursu Najpiękniejsze Polskie Książki 2022 jest „Baśnik Magicznych Ogrodów”. Książka jest nominowana w kategorii „Książki dla dzieci i młodzieży”. Celem konkursu jest podnoszenie polskiego edytorstwa do poziomu światowego i wyłonienie najpiękniejszych książek spośród całorocznej produkcji wydawniczej. Premiowane są: koncepcja edytorska, nowatorskie opracowania graficzne, typograficzne i poziom artystyczny ilustracji.

Sąd konkursowy – choć zmieniają się jurorzy – dostrzega i honoruje podnoszenie na coraz wyższy poziom produkcji wydawniczej wyróżniających się oficyn wydawniczych.

O randze projektu świadczy fakt, że na rzecz pięknej książki działali i działają wybitni artyści, edytorzy i historycy sztuki. Konkurs popierają także instytucje promujące kulturę. Jest to jedyna w Polsce tego typu impreza, właściwe miejsce konfrontacji poziomu artystycznego ukazujących się corocznie książek.

Ogłoszenie i wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek odbędzie się 25 maja br. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

www.magiczneogrody.com ,

www.facebook.com/ magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ ogrody ,



https://pl.wikipedia.org/wiki/ Magiczne_Ogrody