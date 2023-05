Magiczne Ogrody zapraszają na zakręcony, wesoły weekend 20- 21.05! Rodzinna zabawa w kameralnym gronie będzie wypełniona śmiechem i psotami sympatycznych Mordoli. Musicie się przekonać, jak wygląda zabawa z całym stadkiem tych psotnych stworzeń. Czy dacie radę nadążyć za nimi w tańcu?

W nadchodzący weekend w Magicznych Ogrodach czekają gry i zabawy ze stadem Mordoli! Co jakiś czas goście janowieckiego parku tematycznego sugerują, że mało im tych sympatycznych postaci… Cóż, w ten weekend czeka ich mordolowy raj! Te spragnione zabawy i żartów stworzenia postanowiły pojawić się poza swoją kopalnią w znacznie liczniejszym gronie niż zwykle. Gości Magicznych Ogrodów przywita kilka Mordoli, w tym ich przywódca Witek! To nie lada gratka dla ich miłośników!

Na gości czekają zabawy gwarantujące dobry humor. Taniec, wspólne gry, skoki, relaksujące chwile i, oczywiście, przybijanie piąteczek! Będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Mordolami, przytulić do nich i cieszyć chwilą. Nie zabraknie także niespodzianek związanych z tymi uroczymi psotnikami! Oprócz Mordoli w Magicznych Ogrodach będzie można spotkać Czarodzieja. W jego programie przeróżne sztuczki i łamigłówki, które zaangażują całą rodzinę do zabawy. Krasnoludy z kolei zaproszą gości na szkolenie bojowe. Kulturalnych wrażeń dostarczą koncerty Wróżki Lilii. Zaprezentuje ona zgromadzonym repertuar baśniowych melodii. Przed gośćmi Magicznych Ogrodów momenty wzruszeń i wyśmienita zabawa!

Kulminacyjnymi momentami weekendu będą popisowe występy Mordoli na Dziedzińcu (o 13:00 i 16:00) w sobotę i niedzielę. Rodziny będą mogły bawić się w janowieckim parku już od 10:00 rano. W sobotę i niedzielę Magiczne Ogrody będą czynne do 19:00.

Magiczne Ogrody to pierwszy w Polsce rodzinny park tematyczny. Oferuje rodzinną rozrywkę oraz edukacyjne wycieczki szkolne w adresowane przede wszystkim do uczniów przedszkoli i klas nauczania początkowego. Co tydzień odbywają się w nim tematyczne wydarzenia. Do końca roku szkolnego zapraszają w weekendy i święta, a w wakacje codziennie. Więcej informacji pod adresem: https://magiczneogrody.com/ oraz na fanpage’u parku.

