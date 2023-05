W 2023 roku jubileusz 85-lecia świętuje miasto Stalowa Wola oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego. Jubileuszowe uroczystości odbędą się w piątek, 19 maja.

Rocznicowe obchody rozpoczną się mszą świętą o godz. 8.30 w kościele Trójcy Przenajświętszej. Na godzinę 10 zaplanowano część oficjalną i artystyczną na scenie bocznej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. O godz. 12. na tarasie szkoły wystartuje urodzinowy piknik. Spotkanie obfitować będzie w wiele atrakcji, m.in. zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, malowanie twarzy, robienie fryzur, majsterkowo „Castorama”, pokazy wojskowe, policyjne, straży pożarnej. Ponadto będą też atrakcje przygotowane przez Stowarzyszenie Oratorium oraz Zespół Szkół nr 3, przejażdżki na koniach, zumba, koło fortuny z nagrodami, gry i zabawy integracyjne, popcorn, wata cukrowa, grochówka, Akademia Piłkarska i inne atrakcje.`

Tego dnia na terenie placówki społeczność szkolna zaplanowała zakopanie kapsuły czasu, która ma zostać odkopana na 100-lecie szkoły, czyli w 2038 roku. Co trafi do kapsuły? Prace plastyczne i literackie uczniów, zdjęcie obecnego grona pedagogicznego i wszystkich klas, płyty CD z nagraniem Dziecięcej Orkiestry Dętej, płyta CD z nagraniem spektaklu „Czerwony Kapturek szuka księcia” teatru Belfer, pendrive z prezentacją na temat szkoły oraz nagraniem wspomnień absolwentów, zeszyt ucznia z klasy 1, podręcznik do historii, wydanie „Sztafety” z dnia 18 maja 2023 roku, list dyrektora do przyszłych pokoleń, świadectwo szkolne z 1946 roku.