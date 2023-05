Z dwoma złotymi medalami wrócili z II Pucharu Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego bokserzy Stali Stalowa Wola Boxing Team.

W kategorii kadetek w wadze do 48 kg Amelia Stępień pokonała przez RSC w drugiej rundzie Nikolę Kundzię z Gardy Gierałtowice, a w kategorii kadetów w wadze do 66 kg, Michał Maciejak wygrał jednogłośnie na punkty z reprezentantem gospodarzy Mateuszem Ochatem. Zawodnik Galicji Sędziszów Młp., był dwukrotnie liczony po silnych ciosach zawodnika Stali, jednak zdołał dotrwać do gongu kończącego walkę.

Pozostałym naszym reprezentantów nie udało się stanąć na podium, ale wszyscy stoczyli wyrównane, emocjonujące walki, a o tym, że to rywale schodzili z ringu zwycięsko, decydowali sędziowie. Kacper Krawiec przegrał z reprezentantem Polski, uczestnikiem Mistrzostw Europy, Wiktorem Skibą (Ring Busko Zdrój), Robert Meciar z doświadczonym Ukraińcem, Maksymem Sztefanem, a Filip Wojtyna z Nikolasem Wiechem z Mrówki Brzozów.

Wszyscy zawodnicy Stali wystąpili w nowych strojach startowych ufundowanych przez prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego.