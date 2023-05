Stalowowolski magistrat rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. „Projekt i budowa dróg na osiedlu Posanie w Stalowej Woli”. Zadanie pochłonie 295 200,00 zł. Wykonawca ma 6 miesięcy na realizację projektu.

– Konsultacje z mieszkańcami oraz radnymi miasta Stalowej Woli na osiedlu Posanie bardzo wyraźnie nakreśliły problemy infrastrukturalne z jakimi mierzą się mieszkańcy. Miasto Stalowa Wola chce jak najszybciej i najtrafniej się z nimi zmierzyć. Czynimy więc kolejny, bardzo ważny krok w powstaniu sieci nowych dróg na tym osiedlu. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz otworzą się szerokie perspektywy budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na tym terenie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zakres przetargu obejmuje m.in.: uzyskanie mapy do celów projektowych; uzyskanie wypisów i wyrysów, opracowanie profili geologicznych gruntu dla projektowanych dróg, opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy dróg; opracowanie projektów wykonawczych w zakresie budowy dróg; opracowanie projektów zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego kolidującego uzbrojenia terenu; opracowanie projektów stałej organizacji ruchu; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; opracowanie przedmiarów robót; opracowanie kosztorysów inwestorskich.

A także uzyskanie warunków technicznych od właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność; uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji prac projektowych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji w zakresie wynikającym z przepisów prawa; analizę stanu własnościowego gruntów i wykonanie operatu geodezyjnego podziałowego w celu uzyskania 10 metrowego pasa drogowego, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zadanie swoim zakresem obejmuje również przygotowanie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno– budowlanych, jeśli zajdzie taka konieczność; prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami zamawiającego i uwzględnianie zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia – udzielenie umotywowanych odpowiedzi; dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy drogi, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach zamawiającego względem planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu umowy; w trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o projekt, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót.