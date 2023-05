Blisko 2,5 mln zł kosztować będzie miasto przebudowa kuchni szkolnej, zaplecza kuchennego i jadalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch sal lekcyjnych na jadalnię w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Stalowej Woli. Realizację inwestycji powierzono firmie z Sarzyny. Wykonawca na realizację zadania ma 9 miesięcy.

– Prace remontowe kuchni szkolnej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Stalowej Woli są odpowiedzą na naglącą potrzebę wymiany wysłużonych elementów wyposażenia kuchennego. Rozpoczynany remont jest także inwestycją bardzo przyszłościową. Powstające nieopodal Osiedle Leśna znacząco wpłynie na liczbę uczniów i zapotrzebowanie na zdrowe, smaczne jedzenie przygotowywane w nowoczesnej kuchni” – zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Remont obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego oraz przyległych sal lekcyjnych z częścią korytarza na potrzeby nowej kuchni oraz jadalni. Kuchnia i stołówka zostaną zlokalizowane na tzw. niskim parterze. Inwestycja ma na celu uporządkowanie i przygotowanie istniejących pomieszczeń po byłej kuchni oraz stołówce szkolnej do nowych potrzeb i wymagań, a także modernizację pomieszczeń pod działalność gastronomiczną. W ramach przebudowy, część ścian działowych zostanie wyburzona, część zostanie postawiona w innych lokalizacjach. Nie przewiduje się ingerencji w ściany nośne, podciągi konstrukcyjne a także w stropy czy nadproża. Istniejące schodki wewnętrzne oddzielające zaplecze od magazynu warzyw okopowych zostaną przebudowane. Posadzki skute do głębokości umożliwiającej wykonanie kanalizacji podposadzkowej oraz wykonanie izolacji podposadzkowej. Istniejący magazyn warzyw okopowych zostanie podzielony. Część pomieszczenia przeznaczona zostanie po przebudowie na obróbkę wstępną oraz wyparzanie jaj. Pomieszczenia magazynu i obróbki wstępnej wyposażone zostaną w regały magazynowe, chłodnie magazynowe np. podblatową, szafę mroźniczą, oraz stanowisko obróbki wstępnej do mycia i obierania owoców i warzyw, obieraczkę do ziemniaków i inne sprzęty kuchenne takie jak szatkownica, a także samodzielne stanowisko służące do przechowywania mycia i dezynfekcji jaj świeżych. Pomieszczenie kuchni gorącej wyposażono w trzony kuchenne z okapami o wymiarach 400 x 240 i 330 x 120 cm odprowadzającymi zużyte powietrze na zewnątrz budynku przy pomocy centrali wentylacyjnej z płynną regulacją obrotów.

Dodatkowo w zakres prac wchodzić będzie: wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z montażem separatora tłuszczów, instalacji WM z odzyskiem ciepła, fundamentów pod centrale wentylacyjne, instalacji elektrycznych, dostawa i montaż profesjonalnych okapów kuchennych nawiewno/wywiewnych z filtrami, dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych.

Wszelkie prace wyburzeniowe (głośne) będą mogły być wykonywane tylko podczas wyłączenia placówki z pracy dydaktycznej w miesiącach lipiec i sierpień. Prowadzenie robót budowlanych w żaden sposób nie będzie kolidować z pracą jednostki oświatowej. Oznacza to bezwzględny zakaz prowadzenia uciążliwych robót budowlanych w czasie zajęć szkolnych tj. w godzinach 7:00 – 16:00 (między innymi; kucie, wiercenie, wynoszenie gruzu itp.).