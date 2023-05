W Mińsku Mazowieckim odbyły się VI Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu Dzieci i Młodzieży. Po raz kolejny świetnie spisali się reprezentanci stalowowolskiego klubu FightSports. Łącznie zdobyli 27 medali, w tym 10 złotych, a w klasyfikacji drużynowej zajęli 3 miejsce na 50 sklasyfikowanych klubów!

Mistrzami Polski zostali Wiktor Krasnowski (w kategorii junior w wadze do 69 kg), Szymon Sołowiej (junior młodszy, waga do 55 kg), Igor Gruszczyk (młodzik, waga do 45kg), Jakub Mazurek (U-12, waga do 34 kg) oraz Alicja Cichoń, Hubert Ratuszniak, Kacper Bandura, Maja Rolek, Oliwia Gazda, Szymon Bała (wszyscy w kategorii dzieci).

Srebrne medale wywalczyli: Paweł Łokaj (junior, waga do 79 kg), Adrian Kaczmarek (junior, waga do 58,5 kg), Max Kozłowski (młodzik, waga do 41 kg) oraz Wiktor Bała, Amelia Drąg, Michał Cichoń, Noelia Siwy, Maja Skwirut (dzieci), a brązowe: Damian Stadnik (junior młodszy, waga do 50 kg), Kacper Szczęch (młodzik, waga do 60 kg), Jakub Świeca (młodzik, waga do 45 kg) oraz Filip Golonka, Alan Rokosz, Kornelia Rokosz, Julia Rosiak, Helena Fołta, Seweryn Fołta (dzieci).

Poza podium tym razem znaleźli się: Michał Żmuda, Krzysztof Bysiewicz, Wiktoria Siwy, Nadia Golonka, Daniel Czaja, Jakub Pernak, Wojciech Moraniec, Filip Olech.

– Choć nie wszystkim udało się w tym dniu odebrać medal, stanąć na podium to wszyscy mają swój udział w tym ogromnym sukcesie Fight Sports Polska – powiedział trener naszych zawodników Paweł Kunysz.

Zanim młodzi fighterzy udali się na mistrzostwa Polski, uczestniczyli w zawodach Podkarpackiej Ligi Brazylijskiego Jiu Jitsu w Strzyżowie. Odnieśli pięć zwycięstw: Igor Gruszczyk (kategoria wiekowa U-14, waga do 42 kg), Maciej Noworyta (U-10, do 40 kg), Michał Valchuk (U-12, do 40 kg), Jakub Mazurek (U-12, do 32 kg), Franek Partyk (U-14, do 48 kg), pięć razy stawali na drugim stopniu podium: Jakub Świeca (U-14, do 48 kg), Helena Fołta (U-10, do 26 kg), Kacper Szczęch (U-14, do 60 kg), Brajan Wala (U-16, do 70 kg), Paweł Kraśnicki (adult, do 90 kg), a ponadto wywalczyli dwa miejsca trzecie: Mateusz Olszowy (U-14, do 48 kg), Michał Zybała (U-12, do 42 kg).

Za miesiąc, 10 czerwca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się Otwarta Podkarpacka Liga Jiu Jitsu.