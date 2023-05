Za oknem coraz częściej świeci słonce, a to oznacza tylko jedno – zbliża się lato. Ile razy obiecywałeś/aś sobie, że w te wakacje będziesz cieszyć się wymarzoną sylwetką? Ile razy próbowałeś/aś osiągnąć swój cel poprzez stosowanie niedoborowych diet? ile razy się poddałeś/aś? Ile razy odkładałeś/aś decyzję o odchudzaniu na następny poniedziałek, który w rezultacie nigdy nie nadchodził? Czas i tak upłynie. To Ty decydujesz o tym, w jaki sposób go wykorzystasz!