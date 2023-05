Trzech chłopców w wieku 9-11 lat zostało przyłapanych na kradzieży w sklepie. Ostatecznie towar trafił z powrotem na sklepowe półki, a sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

W piątek, 12 maja, po godz 13 policjanci niżańskiego zespołu patrolowo – interwencyjnego otrzymali zgłoszenie o zatrzymanych przez pracownika ochrony sprawcach kradzieży w jednym ze sklepów na terenie powiatu. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce zdarzenia okazało się, że sprawcami kradzieży są osoby nieletnie.

Zgłaszający interwencję pracownik ochrony powiedział na miejscu funkcjonariuszom, że trzech chłopców będąc na terenie sklepu podeszło do działu z alkoholem po czym jeden z nich zabrał z półki alkohol, który schował do plecaka, a następnie wszyscy trzej przekroczyli linię kas. Pracownik ochrony widząc to, natychmiast zareagował zatrzymując chłopców.

Będący na miejscu funkcjonariusze powiadomili ich opiekunów, którzy odebrali chłopców z miejsca interwencji. W międzyczasie okazało się, że oprócz skradzionego alkoholu chłopcy zabrali z półki sklepowej również słodycze.

Materiały tej sprawy przekazano do sądu rodzinnego, który teraz podejmie decyzję o losie chłopców. Skradziony towar został zwrócony.

Policjanci apelują do rodziców o zwracanie większej uwagi na swoje dzieci i to, w jaki sposób spędzają czas poza domem.

Info: KPP w Nisku