Dzisiejszy strażak musi podejmować trudne decyzje, szybko reagować na sytuacje kryzysowe, a czasami ryzykować swoje życie, żeby ratować innych. Nasza służba jest pełna wyzwań i wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także siły ducha i cierpliwości. Dla mnie, jako komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, wasza praca to ogromne wyzwanie i jednocześnie ogromna satysfakcja, że każdego dnia stawiacie czoła niebezpieczeństwom, dlatego chcę wam podziękować za wasze poświęcenie, odwagę i profesjonalizm – mówił podczas obchodów Dnia Strażaka w Stalowej Woli bryg. Szczepan Kozioł.

Swoje święto polscy strażacy co roku obchodzą 4 maja. W Stalowej Woli uroczystość, która była okazją nie tylko do gratulacji, podziękowań, ale i wręczenia zasłużonych odznaczeń i nagród, odbyła się 12 maja.

Udział w niej wzięło, oprócz strażaków, wielu zaproszonych gości, w tym między innymi podkarpacki komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

– Możliwość świętowania w tak ważnym dniu dla każdego, to dla mnie bardzo duży zaszczyt. Dzisiaj bowiem możemy w sposób szczególny wyrazić naszą wdzięczność wszystkim strażakom, a także pracownikom administracyjnym komendy, za służbę w poprzednim roku. A wszyscy wiemy, że ta służba była oznaczona nowymi zadaniami, nowymi wyzwaniami – mówił Rafał Weber.

Z kolei Andrzej Babiec podkreślił, że stalowowolska Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej należy do jednej z najlepszych na Podkarpaciu. – Cieszę się że mogę z wami tu dziś świętować w Stalowej Woli, bo to ważne, żeby móc podziękować osobiście za waszą służbę. Ja jestem bardzo dumny, że mam takich strażaków. Zawsze powtarzam, że strażacy na Podkarpaciu są jednymi z najlepszych w Polsce. Są bardzo oddani, empatyczni i bardzo zaangażowani w to co robią.

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka rozpoczął się złożeniem meldunku podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP, później zgodnie z ceremoniałem nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie Hymnu RP. Po przywitaniu przybyłych gości przez komendanta powiatowego nastąpiło wręczenie odznaczeń oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczonych zostało 4 funkcjonariuszy, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczonych zostało 9 strażaków PSP, awanse w stopniu w korpusie oficerskim otrzymało 8 funkcjonariuszy PSP, w korpusie aspirantów 5 strażaków i 22 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim.

Ponadto za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał: mł. bryg. Mariusz Sabat.

Decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nagrodę pieniężną otrzymali: st. kpt. Mirosław Niedbała, mł. kpt. Bogusław Rzeźnicki, st. ogn. Marcin Korzonek.

Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki konkursu na Super Strażaka roku 2023, który został wybrany przez funkcjonariuszy i pracowników komendy powiatowej PSP w Stalowej Woli. Tytuł otrzymał asp. sztab. Grzegorz Dudziński.