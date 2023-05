Stalowowolski magistrat podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa osiedlowej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu placu za żłobko-przedszkolem przy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli”.

– Prowadzone prace projektowe nad kapitalną modernizacją placu przy ul. Poniatowskiego, który obecnie pokryty jest asfaltem, już niedługo dadzą nam „zielone światło” do wyboru wykonawcy i całkowitej zmiany tego terenu. Powstanie tam tężnia solankowa, a mnogość zieleni zamieni to miejsce na doskonałą przestrzeń do odpoczynku i prozdrowotnych kuracji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W zakresie projektu tężni i zagospodarowania terenu przewiduje się: projekt tężni z uwzględnieniem przedstawionej formy i zaproponowanej koncepcji, projekty niezbędnych przyłączy do tężni, niezbędne instalacje, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, projekt placu zabaw, projekt oświetlenia terenu oraz całodobowego monitoringu obiektu.

Zieleń zostanie zaprojektowana w spójnych, czytelnych układach kompozycyjnych. Nasadzone zostaną głównie gatunki rodzime i trwale zadomowione drzewa. Swoje miejsce znajdą także krzewy lub roślinność okrywowa mającą bronić ziemię przed przesychaniem oraz niszczeniem.

Wykonawca ma czas do 3 sierpnia 2023 roku na złożenie dokumentacji projektowej.