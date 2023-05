Nadmierna prędkość, to wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości – zwłaszcza w obszarze zabudowanym. 21-letni motocyklista jechał z prędkością 107 km/h, został zatrzymany do kontroli przez policjantów ruchu drogowego. Mężczyzna stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy oraz otrzymał wysoki mandat.